美「移植豬腎」創紀錄　腦死大體內正常運作61天！醫見狀態也驚訝

▲美國紐約的醫療團隊使用捐贈大體進行豬腎移植實驗，創下豬腎在人體內正常運作最久的紀錄。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

由於人體免疫系統會破壞外來的動物組織，所謂的「異種移植」已經失敗了幾十年，醫界發現經基因改造的豬器官可能更接近人類。美國最近一項實驗將豬腎移植到腦死男性捐贈大體上，結果腎功能維持61天，創下在人體內（含遺體）運作2個月的最久紀錄。醫生取出豬腎後還大讚「很漂亮」，模樣與一般腎臟無異。

根據美聯社報導，紐約大學朗格尼醫療中心（NYU Langone Health）的外科醫生7月14日將一顆狀況良好的豬腎與動物的胸腺（一種培養免疫細胞的腺體），移植到一名即將滿58歲的腦死男性米勒（Maurice “Mo” Miller）身上，並為大體裝上呼吸機。

▲紐約大學朗格尼醫療中心7月14日將豬腎移植到腦死男子的遺體上。（圖／達志影像／美聯社）

第一個月豬腎臟正常運作，沒有任何問題。但不久後，醫生測量出尿量略有減少，活體組織檢查證實開始出現排斥反應，醫生嘗試進行治療後，豬腎臟的功能隨著人體使用標準免疫抑制藥物而出現恢復反彈。紐約大學移植免疫學家曼吉歐拉（Massimo Mangiola）表示，「我們正逐漸瞭解這是實際可行的。」

美國食品藥物管理局（FDA）向研究團隊提出一系列有關豬器官相較於人類器官該如何真正發揮功能的問題，研究人員一一核對這些問題，包含發現豬腎在對人類激素的反應、排出抗生素或經歷的藥物相關副作用等方面並無差異。

移植61天後，醫師史騰（Jeffrey Stern）於9月13日將豬腎取出並進行更仔細檢查，「它看起來很漂亮，與正常腎臟的樣子完全一樣。」接著，研究人員從身體的每個主要器官、淋巴結、消化道採集大約180個不同的組織樣本，試圖尋找任何由於異種移植所造成的問題。

▲醫生們9月13日將移植的豬腎從米勒體內取出，並將遺體交還給家屬火化。（圖／達志影像／美聯社）

領導這項實驗的移植外科醫生蒙哥馬利（Robert Montgomery）表示，他對實驗結果同時感到興奮與寬慰，「2個月對於這樣一顆狀況良好的豬腎而言是一段很長的時間，這會讓你對下一次嘗試充滿信心。」此前，部分在死者遺體上進行的短期實驗雖然未出現立即性的免疫攻擊，但也未能驗證更常見的排斥反應，因為這種反應可能需要1個月以上才會形成。

大體捐贈者米勒先前昏倒後被宣布腦死，因為罹患癌症而無法捐贈器官，家屬再三斟酌後同意將米勒的遺體捐給這項豬器官移殖實驗，並且收到加州一名正在等待腎臟移植的病患寄來的卡片，感謝家屬幫助亟需推動的研究。

不過研究學者也警告，在死者身上進行的實驗，並不能預測這些動物器官移植到活人身上會有相同的作用或反應。去年，美國馬里蘭大學外科醫生為一名垂死的男性病患移植豬心，但出於原因不明的器官衰竭，男子最終只多活了2個月。