仰躺水溝內偷拍女生裙底！日本「陰溝男」遭逮稱：下輩子想當馬路

▲日本一名偷窺狂男子喜歡躲在水溝內偷拍女生裙底。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本警方三度逮捕一名變態偷窺狂，這名無業男子因喜歡鑽進狹窄的排水溝裡，利用水溝蓋的縫隙，偷拍路過的女性裙底風光，被網友戲稱為「陰溝男」。

綜合日媒報導，日本兵庫縣神戶市一名女高中生走在路上，無意間發現排水溝裡有一支智慧型手機，而且還在錄影，令她起疑是有人故意放在那裡，想要偷拍女生裙底，急忙報警協助處理。

警方接到報案後立刻展開調查，幾天後警方在手機拾獲處發現嫌犯平井泰臣的身影，他整個人仰躺在排水溝內，當下被警方依涉嫌「性姿態攝影罪」逮捕。警方調查後才發現，平井泰臣是名累犯。

平井泰臣第一次被逮捕是在2013年6月，他被發現躲在神戶市東灘區一處女子大學附近的排水道底下，當時路過的女生因察覺水溝蓋下藏人，連忙報警逮捕現行犯。平井泰臣落網認罪，聲稱自己趁休假躲進排水溝內伺機偷窺女生裙底，還表示自己心願是「下輩子想變成馬路」。

平井泰臣第二次被逮捕是在2015年8月，當天他依舊躲在下水道偷窺，結果因為頭髮冒出下水道，被一名37歲女性美髮師看到，原以為是有人亂丟假髮在路上的她，走近一看竟與陰溝內的平井泰臣兩眼對上，她驚慌失措趕緊報案。

對此，平井泰臣的母親受訪也不敢相信兒子會做出這種事情，坦言她兒子從小就對鑽進水溝等狹窄地方感到興趣，萬萬沒想到，他長大後會變成這樣。

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