從小夢想成為盲人！她用「通樂滴眼睛」痛得尖叫：醒來瞎了

▲美國女子出生時身體毫無異常，但她自幼就開始沉迷於「成為盲人」。（圖／YouTube truly）

圖文／CTWANT

美國女子舒平（Jewel Shuping）出生時身體毫無異常，但她自幼就開始沉迷於「成為盲人」，而後她聲稱在和1位心理師諮商過後，她竟要求對方將水管疏通劑倒入她的眼睛，以實現她畢生的夢想，心理師也同意了請求，將疏通劑倒入她的眼睛裡，最後她也如願以償的正式成為盲人，還直言「我很高興，我覺得這就是我應該成為的人。」

據《鏡報》報導，來自北卡羅來納州的舒平，由於先天性罹患了身體完整認知障礙（Body Integrity Identity Disorder／BIID）的罕見疾病，因此從小就夢想成為盲人。從她3、4歲開始，在晚上的時候母親就發現她會在漆黑的客廳散步，而6歲時，她只要一想到自己是盲人就會很開心，後來得知直盯太陽會傷害眼睛之後，舒平甚至每天花時間坐在大太陽底下，各種奇怪的行為正是想讓自己的視力變弱，目標則是全盲。而為了成為一名盲人，舒平在十幾歲的時候，就學會閱讀盲文，到20歲時已可以流利的閱讀盲文。

▲舒平從小就喜歡窩在黑暗的地方，認為一片漆黑能讓她「安心自在」。（圖／翻攝自Jewel Shuping推特）

她聲稱在2006年時，在和1位心理師諮商過後，她竟要求對方將水管疏通劑倒入她的眼睛，以實現她畢生的夢想，而後心理師在了解她的病情後同意了請求，在滴上麻醉眼藥水後，就將疏通劑倒入她的眼睛裡。

舒平說，她等了30分鐘才去醫院，當時醫生違背了她的意願，曾試圖挽救她的視力，但她已逐漸失去視力，在接下來的6個月裡，她的視力逐漸喪失，今年38歲她幾乎完全失明。她也回憶起將水管疏通劑倒入眼睛的那一刻，她說「讓我告訴你，很痛，我的眼睛在尖叫，水管疏通劑就這樣順著我的臉頰流下來，也灼傷了我的皮膚，當時我腦中所能想到的就是，我快要瞎了。」但她也坦言「我很高興，我覺得這就是我應該成為的人。」

事實上，舒平患有「身體完整性認同障礙(BIID)」 ，這是種罕見疾病，患者通常認為，身上某些健康的器官並不屬於自己，認為自己應該是​​殘疾人士，他們會幻想或實際切除、破壞這器官，從而達到心理上的滿足。

舒平表示，她並不後悔自己的決定，但「不要像我一樣盲目」，任何BIID的患者都應該避免做傷害自己的事，她也希望有一天能夠治療這種複雜的病症，她最後也說，「當你周圍沒有人有同樣的感覺時，你開始認為自己瘋了，但我只是有病。」

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