快訊／F-35B匿蹤戰機殘骸找到了　美軍一度請民眾協尋

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍一架F-35B匿蹤戰機，17日下午在南卡羅來納州遇突發狀況，飛行員及時彈射逃生成功，但軍方卻遍尋不著戰機，一度發文請民眾協尋，當時還引發外界批評「荒謬」。最新消息指出，美軍已成功找到戰機殘骸。

▲失事的F-35B匿蹤戰機殘骸尋獲。（圖／達志影像／newscom）

BBC報導，美軍周一（18日）發布聲明，在距離查爾斯頓聯合基地東北方2小時的地點，尋獲了一架飛機殘骸，並已確認為該架失事戰鬥機。官員僅表示戰機發生了「事故」，已經展開調查，但並未詳述事故原因。

該架造價8000萬美元（約合新台幣25.8億元）的F-35B「閃電II」戰機，隸屬於海軍陸戰隊第501戰鬥機攻擊訓練中隊，17日下午在南卡羅來納州上空飛行時發生事故，最後已知位置在莫爾特里湖（Lake Moultrie）與馬里昂湖（Lake Marion）附近，但卻找不到戰機。飛行員則是在彈射逃生後送往當地醫療機構，情況穩定。

查爾斯頓聯合基地在事故發生後，與博福特陸戰隊航空基地合作尋找戰機的位置，軍方為搶時間，還透過社群平台X（前稱推特）發文提到，「若有任何資訊可以協助我們的善後團隊找到F-35，請致電基地防衛作戰中心。」相關單位官員正在調查飛行員彈射逃生的原因。