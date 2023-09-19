馬斯克捲反猶爭議！　以色列總理面對面提1要求

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克買下推特（現改名為X）後，對言論自由的放任引起許多爭議，流傳的反猶言論更引爆長達數周的爭議。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此喊話馬斯克，應該在保護言論自由與打擊仇恨言論間找到平衡。





▲馬斯克的作風再次引來爭議。（圖／路透）

路透社報導，馬斯克在本月初攻擊反誹謗聯盟（ADL），控訴這個致力於打擊反猶主義的非營利組織，是X在美國廣告收益大降60％的主因，但馬斯克並未提出明確證據。

馬斯克先前在X上加入標籤「＃BantheADL」（封禁反誹謗聯盟）的討論，並與白人至上主義者進行討論，同時詢問粉絲，是否該在平台上禁止ADL。

對此，以色列總理納坦雅胡在加州弗里蒙特（Fremont）的特斯拉工廠直播時對馬斯克表示，「我希望你們在憲法第一修正案的範圍內，不僅能夠阻止反猶主義，還能阻止對一個民族的集體仇恨。」

「我知道你致力於這麼做」，納坦雅胡接著說，「但我敦促你找到一個平衡」。

馬斯克回應稱，他一向反對反猶主義，也反對任何提倡仇恨與衝突的言論。他也重申不會在X平台上幫仇恨言論增加流量。馬斯克先前表示，X應該成為一個能讓人們分享多元觀點的平台，但公司會限制一些可能違反公司政策的特定發文，稱這樣的做法為，「言論自由，而非觸及自由。」