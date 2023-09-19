澤連斯基警告烏克蘭淪陷　恐爆發第三次世界大戰

▲澤倫斯基再次警告第三次世界大戰可能發生。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基日前上節目接受專訪，他呼籲美國繼續軍援烏克蘭對抗俄羅斯，並警告若烏克蘭一旦被打敗，就有可能引發第三次世界大戰。

澤倫斯基18日登上美媒「CBS」節目《60分鐘》（60 Minute），他說感謝美國目前為止對烏克蘭的大力軍援，但他也提醒美國提供的資金比幫助烏克蘭還要遠大，是將俄羅斯總統普丁的野心擋在烏東的海灣上。

「如果烏克蘭淪陷了，未來10年會發生什麼事」，澤倫斯基對節目主持人佩利（Scott Pelley）說，「如果（俄軍）伸向波蘭，下一個是什麼？第三次世界大戰？」

美國目前均援烏克蘭的總額高達700億美元（約新台幣2.23兆元），當佩利問及烏克蘭是否需要額外的700億美元時，澤倫斯基回答，「我沒有答案」。他接著說，端看世界是否有決心要擊敗普丁。

澤倫斯基表示，俄羅斯社會已失去對世界的尊重，「他們一直讓他（普丁）當選，養出了第二個希特勒。他預期普丁會繼續威脅動用核武器，企圖左右美國2024年的總統大選，「他在等美國變得更不穩定，他認為在大選期間會發生這種情況，他會利用動用核武器的風險火上加油。」

澤倫斯基本周稍後將會訪問華盛頓，在此行參加聯合國大會的行程中，還安排參訪國會山莊，以及會見拜登總統。此行相當關鍵，因為拜登敦促國會議員通過對烏克蘭新的240億美元（約新台幣7659億元）軍援案，已有多名共和黨議員公開反對。

《紐約時報》指出，目前美國國會已放行總共1130億美元（約新台幣3.65兆元）的資金給烏克蘭，包用於安全與情報等方面的700億美元。