超癢影片慎入！　女頭髮多年住數千隻蝨子「在頭皮爬行」

▲小女孩的頭髮裡住著數千個蝨子還有蟲卵。（圖／theliceangels TikTok，下同）



圖文／CTWANT

抖音近日流傳著1段影片，影片中1名醫師說，有個小女孩的頭髮裡住著數千個蝨子還有蟲卵，甚至將鏡頭拉近後，還可以清楚看見蟲子在她的頭皮上爬行，幸好在經過4階段的治療後，女孩的頭皮又重新恢復健康。影片曝光後，還有網友說「應該不是只有我頭開始在癢吧」。

The Lice Angels的抖音頻道日前上傳1段影片，影片中1名來自美國德州的醫師說，這位可愛的小女孩來到診所後，我開始檢查她的頭髮，竟發現她的頭髮裡有數千個蝨子還有蟲卵，她還強調「這些蝨子已經在她頭髮裡很多年了」，甚至將鏡頭拉近後，還可以看到數千隻的蟲子在她的頭皮上緩慢爬行。

幸運的是，醫師免費為她進行了治療，影片中也可看到她清潔女孩頭髮的過程，而清潔後的水都已變成深棕色。幸好在經過4階段的治療後，女孩的頭皮又重新恢復健康。

影片曝光後，立刻引起熱議，其觀看次數更已超過1千萬次，許多網友都感謝醫師的善舉，另外也有人好奇的問，「到底怎麼拖到這個地步？我孩子的頭皮第1次出現蝨子時，我就馬上在處理了。」此外還有網友說「應該不是只有我頭開始在癢吧」。

據英格蘭國民保健署(NHS)稱，頭蝨在幼兒中很常見，而且很容易傳染給家人。

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