▲協助緬甸偏鄉肝炎防治，靈鷲山聯合桃園醫院捐超音波掃瞄儀

▲靈鷲山仰光大善園寺寶善法師（中）及慈善基金會副執行長陳世人（右），將手提腹部超音波掃描儀捐給緬甸肝臟基金會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山慈善基金會攜手衛福部桃園醫院、沃醫學集團，捐贈4台手提腹部超音波掃描儀給緬甸肝臟基金會，協助緬甸偏鄉肝炎防治計畫，應邀到場觀禮的駐緬甸台北經濟文化辦事處大使周中興，盛讚這是傳揚台灣愛心醫療的外交典範。

靈鷲山慈善基金會秉持開山住持心道法師秉著慈悲度眾、互濟共生的精神，提供海內外心靈關懷與照護、重大災難救助，多年來持續在緬甸推展醫療義診、衛生保健等服務。

▲靈鷲山慈善基金會合作夥伴衛福部桃園醫院副院長王偉傑（中）與緬甸肝臟基金會簽署合作意向書。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

過去3年受疫情及緬甸政局動盪影響，僅能透過當地合作夥伴協助，進行必要的物資救助，2020年5月捐贈2部防疫消毒救急車，提供緬甸仰光新冠病毒管理中心運用；2021及2022年與緬甸非政府組織「國際社區夥伴」（Community Partners International ，簡稱CPI）合作，募款購買氧氣鋼瓶、驅蟲蚊帳等，濟助弱勢族群，2022年10月並與桃園醫院簽署合作備忘錄，雙方成立「台緬醫療計劃工作小組」，規劃在疫情解封後，陸續重啟相關服務。

▲手提腹部超音波掃描儀捐贈儀式。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

這次醫療器材捐贈是疫情後第一個大型計劃，據緬甸衛生部統計，肝炎是緬甸最常見的10種疾病之一，罹患肝炎比例約佔總人口10%，好發於30至59歲的中、壯年，對緬甸國民健康影響甚鉅。靈鷲山慈善基金會合作的緬甸肝臟基金會及其遍布緬甸的32個分支機構和慈善診所，長期投注在肝炎預防衛教、篩檢與治療工作。

今年5月，緬甸遭逢摩卡氣旋襲擊，若開邦首府實兌及其周邊地區，欽邦、馬圭、伊洛瓦底和曼德勒等地都傳出嚴重災情，緬甸肝臟基金會地區支部也受到損失。靈鷲山慈善基金會的「普仁之友」、也是沃醫學集團（WOH Medical Co. Ltd.）董事長巫宣霆獲悉後，慨捐4台手提腹部超音波掃描儀，經由多方媒合與助力，促成這次捐贈，具體實踐愛無國界的大善因緣。

捐贈儀式9月中旬在緬甸仰光的H谷酒店（Hotel H Valley）舉行，由靈鷲山仰光大善園寺寶善法師及慈善基金會副執行長陳世人代表，捐給緬甸肝臟基金會會長欽帕翁馬尼（Khin Pyone Kyi），駐地大使周中興也應邀觀禮並致詞祝賀。

同時，靈鷲山慈善基金會合作夥伴桃園醫院，也由副院長王偉傑帶隊，與緬甸肝臟基金會簽署合作意向書（Letter of Agreement），並捐贈500萬緬幣（約合2000美元）贊助採購B型肝炎疫苗，將開啟接引醫療人員來台的培訓計畫。

此行還安排視訊會議，由沃醫學集團技術人員進行線上超音波掃描儀使用教學，桃園醫院副院長王偉傑現場指導，隨後並展開2天的醫療服務，由桃園醫院肝膽科專業醫師蔡宗龍顧問帶領示範教學，與交流肝炎治療、預防傳染的技術。