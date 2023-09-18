日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈

▲日本目前面臨原物料上漲的情況，許多拉麵店紛紛停止營業。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本國民美食「拉麵」不只在日本深受喜愛，台灣也有大大小小的店面販售。然而，近期因原物料價格上漲，許多日本的拉麵店撐不住，光是今年就有28間拉麵店倒閉。

據日媒《FNNプライムオンライン》報導，以濃郁豚骨拉麵吸引眾多老饕的埼玉縣拉麵店「ら～めん破ぐん星」，其老闆近日突然宣布，經營5年的拉麵店將於9月關閉，「這兩三個月我一直在考慮要不要關門，但仍有客人來找我，因此不能立即決定關閉」。

拉麵店老闆表示，他5年前開始營業，最高每天會有200名客人用餐，即使在疫情期間也透過政府的支持及無息貸款撐過，然而近期原物料上漲，即使透過提高拉麵價格或削減人事支出，也讓他撐不下去。

拉麵店老闆透露，電費上漲1.5倍、汽油價格也漲了1.5倍，過去成本為30%，現在卻提升到40%以上，最主要的原因還是麵條、醬油、豬油等食材太貴。

根據東京商工研究中心的數據指出，2023年1月至8月已有28間拉麵餐廳停業，已超越2022年共21間拉麵店停業的數字，且與2021年的關店數持平，如果倒閉情況持續，恐怕會超過2019年的41店紀錄。