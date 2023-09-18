生父殺害7歲兒！殘忍分屍「肢解放冷凍」　2幼女獲救遍體鱗傷

▲法國一名男子狠心殺害7歲兒，並將屍體肢解放在冷凍。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

法國發生一起駭人聽聞的命案。一名7歲男童被發現陳屍父親家中，警方還在冰箱冷凍庫找到部分被肢解的遺體，而另一部分屍體放置在浴缸中，明顯多處瘀傷。另外，該男子的3歲及4歲女兒也遍體鱗傷。

綜合外媒報導，14日時，在法國南部城市佩皮尼昂（Perpignan）的一處公寓浴室內，發現了一名7歲小男孩的屍體。屍體明顯腫脹且多處瘀青，警方還在公寓內的冰箱發現被肢解的屍塊。

警方很快逮捕了嫌疑人，即為小男孩的28歲父親。同時，警方也指控小男孩的伯父和祖母未立即報案。更讓人憤怒的是，警方發現男子也試圖將2名分別為3、4歲的女兒殺害，小女孩們獲救時被送往醫院，身上有多處傷痕。

據附近鄰居表示，小男孩與父親、2個妹妹住在4樓公寓，平時和外界不會有過多接觸，「我印象中，孩子們去學校的時間並不多。」

而小男孩遺體會在近日進行解剖相驗，以釐清實際遇害情況。目前警方已依謀殺未遂、對未成年人實施暴力、綁架、隱匿屍體、偽造和使用偽造品等罪名。對小男孩父親展開調查。

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