美軍「B-21突襲者」最新照片！最強匿蹤核轟炸機　每架造價逾200億

▲美軍釋出「B-21突襲者」最新照片。（圖／翻攝dvidshub.net，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美軍公開最新型戰略轟炸機「B-21突襲者」（B-21 Raider）迄今最詳細照片，它具有匿蹤及無人駕駛功能，可以裝載核子與傳統武器，根據五角大廈去年估計，每架預期耗費近7億美元（約新台幣223.7億元）。

根據美國國防部「防衛顯示資訊分佈服務」（DVIDS）資訊，最新2張照片攝於7月31日，但直至上周的9月12日才公布。第1張照片從前方的地面高度拍攝，首次揭露飛機規模大小，另一張從90度方位角拍攝，看出前所未見的設計元素。

相片資訊欄寫道，最先進的B-21突襲者「將提供可生存的、遠程的、穿透性的打擊能力，遏止侵略並保護美國、盟友及伙伴」，預期成為美國空軍轟炸機部隊的骨幹。

福斯新聞報導，B-21突襲者預計今年底首度試飛，2027年投入服役，取代目前使用的B-1槍騎兵戰略轟炸機（B-1 Lancer）及B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit），2040年之前完全取代舊型轟炸機。

它由航太及國防科技公司「諾斯洛普．格魯曼」（Northrop Grumman）打造，歷經多年秘密研發後，終於在去年12月首度曝光，但當局仍持續謹慎保密，公開資訊非常少，此前公開照片僅從駕駛艙正前方、高於飛機的角度拍攝。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當時表示，「這證明了美國在獨創及創新的長期優勢，也證明了國防部的長期承諾，也就是建立先進能力，強化美國在當代與未來遏止侵略的能力。」