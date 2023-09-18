警在地下室挖出腐爛嬰兒屍　54歲爸「把女兒當老婆」亂倫生下3孩





▲警挖出嬰兒屍體，意外揭發父女亂倫。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

波蘭警方在北部波爾尼基村(Czerniki)一棟民宅地下室中找到3具嬰兒屍體，意外揭發孩子們大多是由54歲男子吉拉西克(Piotr Gierasik)與20歲女兒寶琳娜(Paulina)亂倫所生下，依謀殺罪和亂倫罪將這對父女逮捕。

警方接獲社福單位報案，15日前往寶琳娜與父親同住的家中查訪時，意外在地下室中發現一具嬰兒屍體，隨即將這對父女逮捕，沒想到後續又找到另外2具嬰兒屍體，屍體狀態均已經嚴重腐爛。

警方調查發現，寶琳娜與父親吉拉西克發展出長期的亂倫關係，2名死去的胎兒是由他們2人所生，而吉拉西克也對另外一名女兒下手，而生下第3名孩子，懷疑3名孩子都是遭到殺害。

附近居民表示，吉拉西克約15年前搬到當地居住，由於妻子身亡，他父代母職獨自把12名孩子撫養長大，時常看到他帶著孩子出遊，「他們看起來就像是正常的家庭，誰想得家裡面竟然發生這種事」。不過也有鄰居表示，時常看到寶琳娜與吉拉西克牽手走在街上，2人看起來就像是情侶一樣親密。

警方目前正在調查3名嬰兒死因，並且繼續搜尋房子，懷疑可能有更多孩子死亡。吉拉西克被控3項謀殺罪與2項亂倫指控，寶琳娜則被控2項謀殺罪與1項亂倫指控。