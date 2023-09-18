美伊啟動換囚　伊朗外交部宣布將釋放5名美國人

▲伊朗政府表示，5名關押在伊朗的美國人將於18日獲釋。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）18日透過國營「新聞電視台」（Press TV）表示，作為美國、伊朗協議的一部分，5名關押在伊朗的美國人預計於周一獲釋，一旦確認在南韓被凍結的60億美元伊朗資金轉移至卡達的銀行，他們就能登機。

綜合CNN、BBC等報導，在卡達的斡旋之下，美國與伊朗在上月達成協議，5名被伊朗拘留的美國人可獲准離開，換取60億美元伊朗資金（約新台幣1936億元）轉移到卡達銀行的受限帳戶，並釋放5名關押在美國的伊朗人。

這5名美國人包括4男1女，均持有伊朗護照，美國政府稱這5人被錯誤拘留。其中2名美國人身分尚未公開，其餘三人被監禁5年以上，包括59歲商人沙吉（Emad Shargi）、67歲環保人士塔赫巴茲（Morad Tahbaz，擁有英國國籍）以及51歲商人納馬濟（SiamakNamazi，2015年起遭監禁）。

報導指出，這次的換囚行動既複雜又有爭議，美國共和黨人與伊朗部分人士表達譴責，認為這只會鼓勵更多人質劫持事件，但對被拘留者及其親屬而言，這將是解脫與喜悅的大日子。