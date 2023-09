瀑布附近洗澡「水位突上升」　男被湍急水流沖走溺斃

記者詹雅婷/綜合報導

印度一名32歲男性遊客16日在瀑布附近的水道洗澡,沒想到水位突然上升,整個人被湍急水流沖走,溺水身亡。相關單位人員隨後展開搜救,在距離事發地點約100公尺處發現他的遺體。

▲水位突然上升,帕萬庫馬爾被湍急水流沖走。(圖/翻攝自X)

NDTV報導,32歲旁遮普邦男子帕萬庫馬爾(Pawan Kumar)16日來到喜馬偕爾邦達蘭薩拉,與朋友們一起在巴格蘇納格瀑布(Bhagsu Nag waterfall)附近的水道洗澡。

沒想到水位突然上升,帕萬庫馬爾被湍急水流沖走,他的朋友發現後立刻向警方通報此事。員警與邦救災部隊(SDRF)隨後趕到現場,開始尋找帕萬庫馬爾的身影。

然而一行人最終等到的卻是壞消息,帕萬庫馬爾的遺體在距離事發地點約100公尺處尋獲,接下來進行驗屍程序之後,將把遺體移交給家屬。

