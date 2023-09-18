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阻止台海戰爭　侯友宜投書外媒：建立強大軍隊、強化盟友合作

▲侯友宜出席華府僑宴。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜出席華府僑宴。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者吳美依／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜18日投書美國雜誌《外交事務》（Foreign Affairs），以「台灣在極端之間的道路」為題，提出「避免與中國開戰的計畫」。他表示，在其領導之下，台灣將透過積極務實主義，管理外部與內部挑戰，例如打造強大軍隊、強化盟友合作等。

侯友宜表示，擔任警政署署長的經驗，讓他學到「與對手打交道時，同時採取進攻與防守的重要性，以及談判的關鍵作用」，為了維持兩岸和平，要同時增加對話與強化力量。

他說，「台灣最重要的優先任務應該是強化國家防禦，遏止中國大陸使用武力。對此，我的目標是打造一支強大的軍隊，加強與夥伴盟友的合作，增加我們的威懾能力，更好地保護台灣、澎湖、金門與馬祖群島。」但儘管強大軍隊有助於遏止侵略、防範戰爭，也要以符合中華民國憲法的方式，與北京進行建設性互動，促成局勢緩和。

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲111年春節，國軍加強戰備，進行城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

此外，侯友宜還將發動政府內部的結構性改革，強化公眾對於全面防禦的認識，建立內閣級的全面防禦動員委員會，整合各部會的國防動員政策。同時，也要與志同道合的夥伴擴大合作，尤其與美深化各領域合作，例如共享情報、促進聯合演習等。

他宣示堅定維護中華民國主權及自由民主體制，根據中華民國憲法及九二共識進行兩岸對話，並提倡雙方在互不承認主權、互不否認管轄權的模式下，秉持平等、善意與尊嚴的互動原則，於職能事務方面持續交流，逐步降低敵意，減少衝突風險，避免戰爭威脅。

▲▼ 美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

▲美國三軍及陸戰隊，聯合英澳日部隊，在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

侯友宜也談到，台灣是印太地區的重要參與者，必須成為負責任的力量。中華民國是主權國家，在亞太經濟合作會議（APEC）等政府國際組織中，應該與其他國家一樣平等參與。因此，他提出「3D策略」，也就是威懾（deterrence）、對話（dialogue）、緩解局勢（de-escalation），以維持台海及更廣泛印太地區的穩定。

侯友宜表示，美台關係非常重要且應持續加強，感謝華府軍售及各種友台法案的支持。他表示，不會把美國的安全支持當作理所當然，也不會為朋友造成任何不必要困擾，「在我的領導下，台灣將成為致力減少風險的和平締造者。在憲法框架內，我們將務實參與兩岸對話，創造和平條件。」除了美國以外，也希望與澳洲、印度、日本、南韓、東南亞的朋友們繼續合作。

 

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