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泰總理喊發錢！16歲以上「每人1萬救經濟」　還要降電價

▲▼泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國新任總理賽塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）日前宣布，將透過電子錢包，向所有16歲以上公民發放每人1萬泰銖（約新台幣8961元），以刺激地方經濟。他18日又提出新政策，喊話逐步調降電價，努力壓低生活成本。

賽塔是一名成功的地產大亨，深受精英商界領袖喜愛，但同時也是政壇新人。《路透社》指出，他為了對抗一場出口需求疲軟與投資信心低落的經濟困境，承諾了一系列民粹主義措施（populist measures），包括暫緩農民債務、提高最低薪資、廣發現金等，卻被反對派批評政策模糊且缺乏明確方向，在國會遭受抨擊。

《曼谷郵報》形容，廣發現金是新政府的旗艦政策，每位年滿16歲公民可透過電子錢包獲取1萬泰銖，但只能在登記戶籍地址4公里內的當地商店與企業消費。

賽塔15日解釋，這筆錢會透過泰京銀行（Krungthai Bank）區塊鍊技術直接送到人民手上，不會發生腐敗情況。他承諾，與財政官員討論後，將於2周內公布5600億泰銖（約新台幣5018億元）的資金來源，不會使用貸款。

泰國是東南亞第二大經濟體，而賽塔18日出席《泰國日報》主辦論壇時坦言，該國經濟情況「不是太好」，「我們已經降低電價，但還想要進一步降低，這仍需要數周的時間。」

 

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