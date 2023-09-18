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陌生男子跟蹤！大馬女主播遊泰驚魂一幕　緊張對峙1hr還撂人恐嚇

▲▼女主播劉湘靈日前與家人到泰國旅遊時竟遭陌生男子跟蹤。（圖／翻攝自Facebook）

▲女主播劉湘靈日前與家人到泰國旅遊時竟遭陌生男子跟蹤。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞女主播劉湘靈日前與家人到泰國旅遊，不料卻被2名陌生男子開車一路尾隨跟蹤，即使劉湘靈被嚇得躲回民宿，對方依舊不願放過他們。雙方對峙了一個小時後，跟蹤者還召來一名長得凶神惡煞的男子，嚇得劉湘靈當天就立刻搬走。

綜合當地媒體報導，劉湘靈17日在Facebook公開一段影片，聲稱自己上周與家人同遊泰國時，居然在甲米（Krabi）遭不明人士跟蹤。劉湘靈表示，她抵泰次日與弟弟和弟弟女友開車到海邊兜風時，不時在路上遇到同一輛白色轎車。

起初，劉湘靈還以為只是巧遇所以並未多加理會，但直到他們來到超市仍見到白車蹤影時，劉湘靈才驚覺車內人士似乎從未下車，引起他們懷疑。為了試探對方，劉湘靈等人故意繞路，沒想到白車還是一路尾隨，嚇得他們猛踩油門，試圖甩掉對方。

劉湘靈指出，由於他們當時沒有網路和導航，因此只能沿著原來的路開回民宿。然而，抵達民宿後，他們卻因為害怕「引狼入室」，不敢貿然下車，只好將車停在民宿外，透過民宿的WiFi撥電向舅舅和姊夫求救，並拍下白車的照片。

隨後，劉湘靈的弟弟、舅舅和姊夫上前與白車司機理論，而劉湘靈也迅速向民宿工作人員求救，但白車內的2名男子卻否認他們在跟蹤劉湘靈等人，還拒絕了劉湘靈要2人一起到附近警局報案的要求。雙方僵持一小時後，白車司機召來一個長得凶神惡煞的男子，企圖嚇退她們。

擔心家人被波及的劉湘靈，為了避免發生不愉快事件，最後選擇了放對方離開。劉湘靈透露，由於證據不足，加上民宿負責人害怕惹禍上身拒絕幫忙，她最後只好將汽車退回租車公司，並轉移到另一家民宿居住。她感嘆，全家人第一次出國遊玩就留下遺憾，讓她十分不滿。

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