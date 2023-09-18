　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本富士山登山客過多　官方擬強制收費、建鐵道解決

▲▼ 日本富士山遊客。（圖／路透）

▲富士山迎來大量遊客。（圖／路透，下同）

中央社記者戴雅真東京18日專電

日本富士山登山客過多導致亂象叢生。山梨縣知事長崎幸太郎說，為解決「觀光公害」（overtourism）問題，計劃建設「富士山登山鐵道」，以有效管理登山客。靜岡縣知事川勝平太則考慮把自由繳交的入山費改採強制收費。

●富士山登山鐵道
富士山2013年6月22日被聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，今年是10週年，但登山客人數過多，使得富士山就要變成垃圾山。

富士山最受歡迎的登山口吉田口位於山梨縣。長崎幸太郎在東京的日本外國特派員協會發表演說時警告，「這種狀態持續下去，富士山搞不好會被從世界文化遺產登錄上除名」。

他說，UNESCO當年提出，富士山有「（登山客）人數過多、環境負荷過重，以及人工景觀過於顯眼」等3項問題，為了解決這些問題，10年來付出很多努力。

他表示，為了控制來訪人數，山梨縣目標是在河口湖通往富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1到10合目）的收費道路「富士Subaru Line」上興建輕軌系統，廢除汽車行駛，改由「次世代型路面電車」（LRT）載運登山客，藉此達成人數控管。

長崎指出，「富士山正在發出悲鳴，必須思考把（觀光的）量轉化成質」。他認為，建設鐵道是對富士山自然景觀破壞最少的做法。

這條輕軌系統長約25公里，因為使用既有車道，能降低建設難度，LRT在噪音與搖晃程度上也能降到極低。列車每次能載運約120人，上山約52分鐘，下山約74分鐘，興建費用約1400億日圓。若票價定在每人往返1萬日圓，預料每年有300萬人搭乘。

這項構想早在2021年就提出，但隨著富士山登錄世界文化遺產10週年而再次發酵。

然而，這項想法在當地遇到不小反對聲浪，認為建設鐵路的成本過於巨大。富山吉田市長堀內茂建議，與其修建鐵路，不如規定只有電動巴士可以上山，延長目前實施的私家車禁止上山限制。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年約有506萬觀光客造訪山梨縣的富士山5合目。UNESCO一直呼籲控制觀光客人數，避免破壞富士山神聖的氣氛。

山梨縣知事政策局次長和泉正剛說，當局希望透過上山管制等措施，逐年減少到訪人數，最終能控制在每年300萬人左右。

▼當局希望逐年減少到訪人數，最終能控制在每年300萬人左右。（圖／CFP）

▲▼ 日本富士山遊客 。（圖／CFP）

●富士山入山費
富士山有3個登山口位於靜岡縣。靜岡縣知事川勝平太對於登山亂象提出的解方，則是把由登山者自由繳交的「保全協力金」（入山費）改為強制收費。

他說，詳細收費方式還需要討論，但「富士山是國寶，也是遺產。我們都同意登山者必須要公平負擔（保護責任）」。

對於強制徵收入山費，日媒報導，根據部分調查統計，「絕大部分登山客持贊成意見」，但有許多開設山屋的業者反對，因此徵收辦法還須協調。

日本經濟新聞報導，2022年靜岡縣收到入山費的比率為57%，低於山梨縣的73%，靜岡縣今年把目標放在70%。

●呼籲分散登山、不要彈丸登山
隨著登山客回流，富士山休息小屋預約量激增，而訂不到小屋的人恐會採取「0泊2日」的「彈丸登山」方式。他們不在小屋休息一晚，而是徹夜出發，攻頂後立刻下山，整趟行程不休息過夜；但這麼做不僅容易因睡眠不足引發意外，還因為身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。

當局表示，如果彈丸登山者太多，在山頂附近可能造成人潮擁堵，在傾斜角度極大的山頂附近排隊容易引發事故，且夜間登山看不清腳下，容易發生意外，呼籲登山客切勿彈丸登山。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！陸健身房倒閉　老闆還原
發票拿出來！中「3碼」劍湖山只要299元
快訊／台籃合併暖身？　富邦勇士對決中信特攻成真
AV女優「多益990滿分」學霸背景曝！英文對談超溜　美國任天
賴芊合變脫星！　強力水柱「沖掉整條浴巾」穿幫急喊卡
LIVE／賴佩霞正面回應諮商爭議！改口稱是教練　80分鐘收2
不只郭台銘賴佩霞　「10組」正副總統被連署人公布
搶災工程搞假的！　他收70條加熱菸慘了
超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」！不爽：搭機10年沒看過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩笑納「伴手禮」俄國3特產！　防彈背心可保護鼠蹊部

川普不願言明是否派兵保台：底牌不能露

前方卡車快撞上來　6歲女童尖叫阻止仍目睹「9歲哥哥被撞死」

兒子呼吸困難送醫搶回一命　母在病房心臟病發亡

有了「自動駕駛」機長還要忙什麼？　他揭駕駛艙日常：超多事要做

利比亞洪災下修至3900死！他一夜痛失48名親人　屍體泡水無法辨認

17歲男「手機拍片」故意高速撞死老翁　女兒收蘋果手錶通知車禍

日本富士山登山客過多　官方擬強制收費、建鐵道解決

BBC：烏克蘭突破俄羅斯南部第一道防線　俄恐難維持克里米亞駐軍

南韓最大在野黨魁李在明絕食抗議19天　近乎喪失意識急送醫

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

金正恩笑納「伴手禮」俄國3特產！　防彈背心可保護鼠蹊部

川普不願言明是否派兵保台：底牌不能露

前方卡車快撞上來　6歲女童尖叫阻止仍目睹「9歲哥哥被撞死」

兒子呼吸困難送醫搶回一命　母在病房心臟病發亡

有了「自動駕駛」機長還要忙什麼？　他揭駕駛艙日常：超多事要做

利比亞洪災下修至3900死！他一夜痛失48名親人　屍體泡水無法辨認

17歲男「手機拍片」故意高速撞死老翁　女兒收蘋果手錶通知車禍

日本富士山登山客過多　官方擬強制收費、建鐵道解決

BBC：烏克蘭突破俄羅斯南部第一道防線　俄恐難維持克里米亞駐軍

南韓最大在野黨魁李在明絕食抗議19天　近乎喪失意識急送醫

金正恩笑納「伴手禮」俄國3特產！　防彈背心可保護鼠蹊部

沒比賽仍是鏡頭寵兒！大谷翔平拿瓜子丟隊友　逗趣畫面全被拍

橫掃芝加哥小熊　響尾蛇三連勝超車獲得國聯外卡名額

國民法官絕對是一個必須投入大量資源的訴訟制度

「2023國慶煙火」今晚試放！5分鐘花火點亮夜空　最佳觀賞點快看

重慶摩托車展正妹多！「被人騎、騎到慘死」事件頻傳　花魁爭議大

許富凱日本開唱「想起爸爸」淚灑舞台　意外收服櫻花妹

李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道

基隆海洋廣場女子墜海！海軍士官長路過跳下救人　鬼門關前搶命

沛納海攜手Prada造時尚女錶　粉紅錶帶、K金材質入列

國際熱門新聞

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

利比亞洪災萬人淹死浸海　BBC聞屍臭味反胃

即／南韓擁第16處世界遺產！

遊泰注意！曼谷航空搭機前「量體重」

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

蘇丹首都知名摩天大樓陷火海　濃煙狂竄

富士山從世界遺產除名？疫後變垃圾山

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

暴打失智嬤還燦笑　外傭一原因獲輕判

紐時：美中間諜戰擴大　台灣是導火線

俄羅斯、烏克蘭今將在國際法院見！

吳郭魚沒煮熟吃下肚　女手腳發黑截肢保命

看17醫生都沒用！他痛3年靠ChatGPT找病因

更多熱門

相關新聞

絕食第19天　韓最大在野黨魁李在明送醫

絕食第19天　韓最大在野黨魁李在明送醫

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的反政府絕食示威18日進入第19天，但清晨血糖突然下降、近乎喪失意識，健康狀況惡化，在上午7時10分搭乘救護車緊急送醫。另一方面，南韓檢方18日提請法院批准逮捕李在明。

訪俄下一步　外媒：金正恩最快本月見習近平

訪俄下一步　外媒：金正恩最快本月見習近平

美軍代訓台灣部隊將達「營級規模」

美軍代訓台灣部隊將達「營級規模」

北韓：金正恩參訪海參崴　搭火車返國

北韓：金正恩參訪海參崴　搭火車返國

富士山從世界遺產除名？疫後變垃圾山

富士山從世界遺產除名？疫後變垃圾山

關鍵字：

富士山觀光公害登山客山梨縣聯合國教科文組織世界文化遺產垃圾山日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

「世新校花」無預警宣布懷孕！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

瑀熙公開首次整型過程：後悔沒早做

賴佩霞被檢舉了！

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面