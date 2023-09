前方卡車快撞上來　6歲女童尖叫阻止仍目睹「9歲哥哥被撞死」

▲男童騎單車被撞身亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州近來發生一起令人心碎的車禍事件,6歲女童薩凡娜(Savannah Dennis)正要與哥哥們一起騎車時,目睹一輛車子快速衝向人在單車上的9歲哥哥班傑明(Benjamin),雖然她拼命尖叫希望能讓車子停車,仍目睹慘案發生在眼前。

事件11日晚間7時30分左右發生在德州聖萊昂(San Leon),從監視器畫面可看到,薩凡娜當時正準備與哥哥班傑明,與另外一名成年男子一起騎腳踏車,然而班傑明騎著自行車在22街時,被一輛突然衝進街上的卡車撞上。

A San Leon family is pleading for changes after losing a son who was hit while riding his bike. https://t.co/TjRd3RsoQd