剛生完小孩2小時！英國媽病床上「激戰鮮肉男友」　嬌喊：很舒服

▲英國一名媽媽剛生完小孩2小時就與伴侶在醫院病床上發生性行為。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國媽媽霍奇（Deborah Hodge）日前接受iTV採訪，被問及她們在懷孕多久後才再次擁有性生活時，自曝她在2013年7月生下第4個孩子2個小時後，就與當時的伴侶在醫院病床上發生了親密關係，令不少觀眾大為震驚。

據《鏡報》報導，霍奇透露，她的第4個女兒是個意外，「雖然我當時的伴侶只有24歲，但我已經39歲了，所以我沒有想到自己還能懷孕，但懷孕對我們的親密關係一點影響都沒有，我在懷孕期間，每周會和伴侶保持3到4次的性生活，直到艾米利亞（Amelia）出生」。

2013年7月25日晚上8時，霍奇生下小女兒艾米利亞，並被安排在一個私人房間內休息。不料2個小時後，她就與當時的伴侶在醫院的病床上發生了性行為，「當時，艾米利亞還躺在嬰兒保溫箱，而我和男友正在床上相依偎，但我回過神來時，我們就開始上床了」。

霍奇認為，她之所以有辦法一生完小孩就發生性行為，與她施打了無痛分娩的麻醉藥有關，「我一點不舒服的感覺都沒有，甚至還很享受」。霍奇也指出，她從醫院回家3天後，就恢復了以往和伴侶的性生活頻率，但她在過程中會特別小心，以免過於激烈的舉動會將縫合線弄裂。

雖然霍奇與她的伴侶在艾米利亞出生幾個月後就分手，但她並不因此感到後悔，也鼓勵孩子與家長們要為自己的身體感到驕傲，「我確實認為新手媽媽們要儘早恢復性生活，為了孩子推遲性行為不是個好主意」。