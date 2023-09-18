17歲男「手機拍片」故意高速撞死老翁　女兒收蘋果手錶通知車禍





▲警方從手機影片發現少年是故意撞倒普羅布斯特。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國加州64歲退休警長普羅布斯特(Andreas Probst)在拉斯維加斯路上騎單車時，突然遭一輛汽車撞倒身亡，近來司機肇事逃跑的畫面在網路上瘋傳，影片中可看到，當亞當斯被撞倒時，車內還傳來青少年嘻笑聲，警方目前已逮捕17歲駕駛到案。

64歲男子普羅布斯特14日早上6時左右在拉斯維加斯西北部一處騎自行車時，遭人故意開車高速撞擊身亡。從網路流傳影片可看到，一群青少年開心在車內嬉戲，司機看到前方正在騎車的普羅布斯特身影，向正在拍攝影片的朋友表示「準備好了嗎」，朋友嘻笑回覆「往他後面撞下去」，接著便故意加速撞倒普羅布斯特。

▲受害者2009年從警局退休。（圖／翻攝自Facebook）

這群青少年後來發現自己闖下大禍，沒有停留在現場便離開。女兒泰勒(Taylor Probst)表示，她當時突然收到來自父親蘋果手錶發出的警報，得知父親發生摔倒意外，追蹤定位前往現場才發現情況嚴重，趕緊將人送醫。

警方原本依肇事逃逸罪名逮捕17歲少年，然而調查後發現對方是蓄意追撞，將改以謀殺罪指控。當地媒體報導，原本在加州貝爾市(Bell)擔任警長的普羅布斯特，2009年退休後移居至拉斯維加斯。不幸事件發生後，警方特別為他舉辦追悼會，以弔念這名投身警職長達35年的前執法人員。