訪俄「獲大禮包」　金正恩下一步？外媒：最快本月將與習近平會面

▲金正恩16日在俄國防部長蕭依古陪同下，參訪海參崴附近的空軍飛行基地。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩17日搭乘綠皮專用列車返國，結束6天訪俄行程。南韓消息猜測，金正恩與俄國總統普丁會面時已確認將強化軍事合作，使俄朝關係提升到新高度，下一步可能將目光投向中國，最快可能藉本月23日杭州亞運為契機訪華，或是10月在北京的一帶一路峰會上與中國國家主席習近平見面。

▲金正恩訪俄最後一站在海參崴，他走紅毯搭上綠皮火車返回北韓。（圖／路透）

綜合韓聯社、京鄉新聞報導，金正恩6天5夜訪俄行程中，13日在阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與普丁會談，普丁承諾協助北韓發展人造衛星等先進技術，金正恩則表示願意對俄國在烏克蘭的特別軍事行動與對抗西方等方面給予全力支持。韓聯社認為，金正恩此番訪俄成果宛如獲得「大禮包」。

▲金正恩15日參觀位於阿穆爾河畔共青城的戰鬥機生產工廠，觀看蘇愷-35戰鬥機試飛。（圖／路透）

金正恩此行參訪了俄國生產戰機的軍火工廠，部署戰略轟炸機的軍用機場，停泊戰略核潛艇的俄軍太平洋艦隊基地等，顯示出俄朝強化軍事合作的意志。有分析認為，北韓今後可能向俄方提供砲彈和飛彈，俄羅斯則將提供軍事偵察衛星、核導彈技術，以及能源與糧食援助。首爾的北韓研究院大學校長梁茂進表示，這次俄朝元首峰會中，北韓比俄羅斯受益更多。

然而韓聯社引述美國紐約時報報導指出，金正恩與普丁密切的「兄弟情」可能引發習近平的不安，因為這樣一來中國的國際地位與在俄烏戰爭、遏制北韓核武談判方面的影響力可能萎縮，北韓也會減少對中國的依賴。

▲普丁和金正恩時隔4年多展開單獨會談。（圖／路透）

延世大學國際研究所教授John Delury表示，普丁與金正恩有必要擺脫在中俄朝三角關係中，行使支配力的強權中國，進而尋求更大的自主性與影響力。亞洲大學美中政策研究所所長金興圭也表示，如果俄朝關係密切，就會刺激到中國。

金正恩在訪俄後是否正式展開外交活動並重返國際舞台也備受關注。有分析認為，金正恩可能以北韓代表團參加9月23日至10月8日的杭州亞運為契機訪問中國，與習近平會面。梨花女子大學教授朴元坤猜測，北韓將以俄羅斯為槓桿，在中俄之間進行「鐘擺外交」，從中、俄雙方取得更多利益。

▲金正恩觸摸俄羅斯高超音速匕首飛彈的彈頭。（圖／路透）

也有觀察人士認為，普丁將出席10月在北京舉行的第三屆一帶一路峰會，屆時若金正恩同時訪華，就有可能促成中俄朝三國領袖峰會。不過就目前情況看來，北韓對於俄羅斯關係重視程度大於中國已經有所體現，作為重返外交舞台的夥伴來說，金正恩似乎選擇了普丁，而非習近平。