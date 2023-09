美加州殺警案！30歲副警長「頭部中彈」陳屍車內　4天前才剛訂婚

▲美國30歲警察執勤時在巡邏車內遭槍殺,警察同事表示,他4天前才剛宣布訂婚。(圖/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國洛杉磯30歲副警長克林肯布魯默(Ryan Clinkunbroomer)16日下午執勤時,在巡邏車內遭到槍擊,頭部中彈身亡,截至當地時間17日槍手仍然在逃中。據洛杉磯時報指出,克林肯布魯默上周才剛宣布訂婚,照片中他握著未婚妻的手,還戴著訂婚戒指,遺憾的是,他還沒成為新郎就陳屍車內。

根據洛杉磯時報報導,克林肯布魯默在加州洛杉磯郡治安官部門從警8年,也是家族中從事警察工作的第三代,同事們形容他是聰明又可靠的人,是「副警長中的副警長」,熱愛自己的工作與同事,目標是將來能成為一名警探。他的母親上周在IG宣布兒子訂婚的消息,原本將迎接家族新成員,沒想到卻因槍擊失去了兒子。

美媒ABC報導指出,克林肯布魯默16日在塞拉高速公路(Sierra Highway)與Q大道(Avenue Q)交界路口轉角處的棕櫚谷市警察局(Palmdale Sheriff's Station)外遭遇槍擊,當天傍晚6時有人發現身穿警察制服的他在警車裡昏迷,他迅速被送醫,但仍然在醫院中死亡。警方同仁護送他的遺體到洛杉磯郡驗屍官辦公室。

BREAKING: LASD Deputy Ryan Clinkunbroomer, a dedicated field training officer, was fatally shot in an ambush outside the Palmdale,California sheriff’s station. pic.twitter.com/JNKDxGud1I