美加州殺警案！30歲副警長「頭部中彈」陳屍車內　4天前才剛訂婚

▲美國30歲警察執勤時在巡邏車內遭槍殺，警察同事表示，他4天前才剛宣布訂婚。（圖／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國洛杉磯30歲副警長克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer）16日下午執勤時，在巡邏車內遭到槍擊，頭部中彈身亡，截至當地時間17日槍手仍然在逃中。據洛杉磯時報指出，克林肯布魯默上周才剛宣布訂婚，照片中他握著未婚妻的手，還戴著訂婚戒指，遺憾的是，他還沒成為新郎就陳屍車內。

根據洛杉磯時報報導，克林肯布魯默在加州洛杉磯郡治安官部門從警8年，也是家族中從事警察工作的第三代，同事們形容他是聰明又可靠的人，是「副警長中的副警長」，熱愛自己的工作與同事，目標是將來能成為一名警探。他的母親上周在IG宣布兒子訂婚的消息，原本將迎接家族新成員，沒想到卻因槍擊失去了兒子。

美媒ABC報導指出，克林肯布魯默16日在塞拉高速公路（Sierra Highway）與Q大道（Avenue Q）交界路口轉角處的棕櫚谷市警察局（Palmdale Sheriff's Station）外遭遇槍擊，當天傍晚6時有人發現身穿警察制服的他在警車裡昏迷，他迅速被送醫，但仍然在醫院中死亡。警方同仁護送他的遺體到洛杉磯郡驗屍官辦公室。

BREAKING: LASD Deputy Ryan Clinkunbroomer, a dedicated field training officer, was fatally shot in an ambush outside the Palmdale,California sheriff’s station. pic.twitter.com/JNKDxGud1I — Policy Scoop (@policyscoop) September 17, 2023

郡治安官盧納（Robert Luna）警長表示，有一段影片拍到可疑車輛段短暫停靠在警車旁，目前正在調查分析以確認是否與克林肯布魯默被殺有關，同時呼籲民眾提供任何可能拍到槍擊的影像。盧納也證實，他遭槍擊的4天前才剛慶祝訂婚，「他的人生才正要展開」。

盧納表示，目前不排除這是針對性的襲擊，「他只是在街上開著車，沒有任何明顯的理由，我們仍在調查具體原因——有人決定開槍殺害他。我現在是這樣假設，因為他當時穿著制服。」

洛杉磯郡政府與警察當局提供了25萬美元懸賞金，希望有人能提供槍手線索並將其定罪，然而警方目前沒有提供嫌疑人的相關描述，也不清楚是誰向這名副警長開槍，以及動機為何。警察部門與政府官員、甚至民眾都對克林肯布魯默的死訊表達哀悼之情。