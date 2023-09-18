利比亞洪災下修至3900死！他一夜痛失48名親人　屍體泡水無法辨認

▲聯合國下修利比亞洪水死亡人數至將近4千人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

利比亞東北部10日兩座水壩潰堤，聯合國下修死亡人數為3958人，但隨著搜索工作持續，數據隨時可能更動，且很難估計確切傷亡。當地一個大家庭中有48人下落不明，倖存者面臨留下來可能遭遇傳染病或穿越地雷逃離的兩難。醫生則負責了最重要，也最痛苦的工作之一，設法辨認那些在海水中浸泡一周的腐爛屍體。

▲利比亞洪水導致大量建築物損毀。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透、BBC與CNN報導，利比亞東部濱海城市德爾納（Derna）的居民約一周前在睡夢中遇上水壩潰堤，經常乾涸的河床漲起洪水，沖垮住宅。原先聯合國引述紅新月會（Red Crescent）稱至少1萬1300人死亡，但聯合國人道事務協調廳（OCHA）17日引述世界衛生組織（WHO）數據下修至3958人死亡、9000多人失蹤。紅新月會則駁斥，未曾提供聯合國相關數據。

▲利比亞德爾納（Derna）致命洪水過後，屍體開始腐爛，人們對於傳染病的擔憂日益增加，一名環境衛生工人正在對瓦礫堆進行消毒。（圖／路透）

許多居民被沖入海裡或埋在廢墟下，當地一名政府雇員Mohamed Alnaji Bushertila就表示，他的大家庭中有48人至今下落不明。另一名居民Wasfi則表示，活下來的人對於下一步該怎麼做感到徬徨，留在家園將面臨一片荒蕪，「我們沒有水、沒有資源」。利比亞當局證實災區已有150人因水汙染中毒，且洪水過後，傳染病就容易發生。

▲洪水過後經常有傳染病流行。（圖／路透）

然而，選擇出走也不是那麼安全，報告指出洪水沖出了長年衝突所埋下的地雷與其他武器，為成千上萬流離失所者帶來額外風險。德爾納居民Hassan Awad指著兩棟建築間一根生鏽鐵桿表示，一家人就是靠著緊抓這根桿子倖存下來的，他們的家和所有物品都被淹沒，「我們發現了鄰居、朋友與親人的屍體」。挖土機正在翻開家具與汽車，試圖找到被埋的受害者。

▲法國醫療團隊抵達，並在德爾納附近一家野戰醫院治療患者。（圖／路透）

一名蒙面醫生一邊摸著黑色塑膠屍袋裡的人腿，一邊向BBC表示，「首先我們要確定年齡、性別與身高。因為泡水，他的遺體現在處於腐爛階段。」這是在德爾納一家醫院停車場所進行的罹難者檢查與記錄，是最重要也是最痛苦的工作之一。由於這具遺體在海中泡了一周，已經無法辨認，專家用手輕輕查探，尋找可識別的標記，並採集DNA棉棒，以防有倖存的家屬認領遺體。

▼德爾納居民在洪災過後坐在毀壞的房子裡。（圖／路透）