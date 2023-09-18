日媒：美軍代訓台灣部隊　2025年前將達「營級規模」

▲根據日媒報導，美國有意擴大對台軍訓的規模。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本《讀賣新聞》報導，美國計畫擴大對台軍事訓練的規模，2025年前將在美軍基地訓練達到「營」等級的台灣部隊，此舉旨在協助台灣強化武力，在緊急事態發生初期，進行獨立防禦。

根據熟悉台美關係的消息人士說法，2025年將是第一次有台灣部隊的營、也就是約600至800人在美訓練，一個加州頂級訓練設施已被指定為候選場地。美方有意透過展示華府與台北之間的深化合作，加強對於中國的威懾。

台灣部隊在美訓練一開始僅為「排」等級、也就是約10名士兵，但如今達到「連」等級、也就是約150至250名士兵。這些訓練的重點在於，如果中國解放軍入侵，台灣部隊在交戰初期能夠如何獨立防衛。一名美軍消息人士表示，華府必須相信，台灣能夠在最初幾周堅持下去。

今年1月，美國四星上將、空軍機動司令部（AMC）總司令米尼漢（Gen. Mike Minihan）預測，台灣緊急事態將在2025年發生，並命令麾下官員與部隊加速準備應對。

今年8月，台灣部隊成員參加美國中西部州舉行、密西根州國民警衛隊領導的聯合軍演，這是美國國防部訓練的一部分。另據官員說法，台灣軍隊參加猶他州、夏威夷州及華盛頓州國民警衛隊的演習已有約10年。

除此之外，美國武裝部隊及國防部每年約有2000至3000人派駐台灣提供短期訓練，教導如何使用武器，並與台灣方面交換專家意見。