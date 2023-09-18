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暴打失智嬤11分鐘還燦笑　外傭一原因獲輕判…6年徒刑變4個月

暴打失智嬤11分鐘還燦笑　外傭一原因獲輕判…6年徒刑變4個月

▲失智老婦人遭外傭虐待。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新加坡一名患有失智症85歲老婦人，遭家人發現手臂及身體有多處瘀傷，查看監視器發現婦人遭35歲印尼外傭多次虐待，氣得報警提告。法官雖強調「要重判外傭」，但仍因一原因讓外傭減刑。

據《南華早報》報導，35歲外傭瓦尤妮（Indah Nur Wahyuni）今年1月被聘僱照護楊姓女子的85歲母親，卻在3月8日被發現毆打老婦人還否認施虐，直到楊女表明要帶母親驗傷，才承認動手。

瓦尤妮3月6日到7日2天內，多次用雙手搖晃及粗暴推動老婦人頭、數次毆打背及額頭和手臂的共11分鐘影片，在法庭播出後，法官怒斥被仲介安置後於8月29日被捕的瓦尤妮，對無法說話和保護自己的弱勢老婦人施虐，並濫用雇主對她信任，是不能被容忍行為。

然而，儘管法官強調「法律必須嚴懲虐待被照護者的家庭看護」，但因為瓦尤妮提前認罪，判其故意傷害罪4個月徒刑。該罪名最高可判處3年徒刑、5千新加坡元（約新台幣11.7萬元）罰金，且若是傷害弱勢族群如失智老人，刑期可翻倍至6年。

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