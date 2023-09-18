吉度精明！吉娃娃見媽生氣秒逃跑 姐嘆「說好的一起扛？」

記者黃雅憶／綜合報導

你印象中的吉娃娃是不是就像網路上的梗圖一樣「吉度暴躁」，一言不合看不順眼就大發飆呢？其實吉娃娃是相當專一、黏人的小可愛唷！日前吉娃娃Yumi和飼主阿周來到Podcast《有點毛毛的》作客，過程中阿周和主持人分享第一次相遇的過程，更直呼「吉娃娃比想像中的更精明！



阿周透露，起初家裡會飼養Yumi是因為媽媽有次去買菜時，發現攤販老闆飼養的吉娃娃生了一窩的寶寶，媽媽一眼就看到躲在角落乖巧穩定的Yumi，被牠可愛的模樣給融化，直接就決定要把Yumi帶回家。阿周說自己原本也不喜歡吉娃娃，因為過去都認為吉娃娃非常神經質愛生氣，無論是和人還是同類相處都很有自己的個性，但實際和Yumi相處之後發現，其實吉娃娃的個性非常黏人且專一。一但牠認定你是牠的主人就會很喜歡賴在你身邊，而神經質的表現，是因為吉娃娃本身體型非常小，當牠們感受到危險或是對方會讓主人有危險，就會激動地做出反擊，除了會用叫聲嚇阻之外，有時甚至會齜牙或做出攻擊行為。

阿周說Yumi有時也特別精明，例如媽媽在家生氣開始罵人的時候，Yumi一定是第一個跑去角落躲起來的，等到媽媽罵完之後Yumi才會默默跑出來，讓阿周看了哭笑不得直呼「說好的一起面對結果你第一個落跑！」

如今Yumi已是13歲的老年狗狗，身體上也開始出現一些問題，面對日漸老化的Yumi，阿周說目前還不敢想像也還沒有做好「Yumi有天要離開」的心理準備，只希望剩下的時間可以多多陪伴牠，讓牠開心的過好每一天就足夠了。