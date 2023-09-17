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印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死　目擊者：滿地都是血

記者王佩翊／編譯

印度大諾伊達地區（Greater Noida）一處建築工地15日發生電梯墜落事故，當時共有9名工人在電梯內，怎知電梯卻突然從14樓下墜。由於撞擊力道過大，4名工人當場死亡，而經搶救後，另有4名工人於16日不治身亡，死亡人數攀升至8死。

根據《新德里電視台》報導，事發工地是一棟正在興建的大樓，15日有9名工人正準備搭乘電梯前往20樓，然而當電梯升到14樓時，卻突然停頓數秒，隨後瞬間下墜。

當時在電梯內的23歲伊什塔克（Ishtaq Ali）、40歲阿倫（Arun Tanti Mandal）、45歲維波特（Vipot Mandal）以及22歲的阿里斯（Aris Khan）等4人因為傷勢嚴重當場死亡。

救難人員隨即將另外5人送往醫院搶救，但是其中19歲的阿爾巴茲（Arbaaz Ali）、20歲的庫爾迪普（Kuldeep Pal）、20歲的馬安（Maan Ali）以及18歲的阿姆羅哈（Mohammad Ali Khan）等4人仍於16日身亡，目前還有1名21歲工人在加護病房接受治療。

▲▼印度工地電梯從14樓墜落 8工人慘死。（圖／X／@NewsBuddyIn）

▲出事工地目前已經被警方封鎖。（圖／X／@NewsBuddyIn）

一名目擊民眾指出，當他聽到巨響趕往現場時，電梯旁一片塵土飛揚，傷者與死者一動也不動，滿地都是鮮血。負責此建案的建築公司總經理已經被警方逮捕。一名高級官員表示，已向罹難者家屬提供每人250萬盧比（約新台幣96萬元）的扶助金。

由於事發原因仍在調查中，警方已經封鎖工地。地方官員指出，目前仍在調查工地是否存在安全設施不足的疑慮，接下來將檢查所有正在施工的工地是否存在違反安全規章的行為，如果發現任何不符規定的行為，將會嚴厲追究責任。

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