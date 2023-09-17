寶寶眼睛突變色「看見光就哭」　媽帶女兒就醫驚：視力只剩5％

▲女嬰阿雷特里亞（Aretria）6個月大時眼睛突然變成「乳白色」。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

寶寶眼睛突然變色，可能是嚴重眼疾徵兆。出生時擁有美麗藍瞳的女嬰阿雷特里亞（Aretria），6個月大時眼睛突然變成「乳白色」且異常怕光，雖然媽媽盡快帶她就醫，仍無法阻止孩子其中一隻眼睛幾近失明。

據《每日星報》報導，女嬰的29歲母親路易絲（Louise Bice）表示，阿雷特里亞出生時的藍眼睛讓大家非常驚喜，因為家中沒有人擁有藍眼睛，且女兒的眼睛當時美麗到「出門會被6、7個路人稱讚」，未料這雙藍眼睛會在孩子6個月時變色，且越來越糟。

路易絲表示，女兒其中一隻眼睛突然變成乳白色，看到任何光線都會痛苦尖叫，與丈夫帶孩子就醫才發現，女兒罹患嚴重的基因變異疾病「先天性雙側青光眼」，且因視神經會不斷遭到壓迫，必須動4小時的緊急手術，但結果失敗了。

現在阿雷特里亞10個月大了，經過2次手術仍保不住雙眼全部視力，尤其右眼視力只剩5％，讓路易絲與丈夫自責不已，認為如果早點就醫，女兒右眼可能就不會幾乎失明，「那天她的眼睛變得渾濁，前1分鐘還好好的，15分鐘後就全變了」。

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