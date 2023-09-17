野生大象失控狂奔！印官員逃跑時跌倒　下秒被踩死

▲印度一名林業局官員在驅趕野生大象時被踩死。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度一頭野生大象16日闖入馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的帕拉斯貢森林（Palasgaon），當地林業局接獲通報後，隨即派員前往現場驅趕。然而在驅趕過程中，其中一名在一旁錄製影片紀錄過程的工作人員，卻不慎被野生大象追逐，並當場被踩死。

根據《新德里電視台》報導，阿德蘭（Sudhakar B Atram）是馬哈拉施特拉邦加德奇羅利（Gadchiroli）的一名林業局工作人員，主要為管理帕拉斯貢森林事務的團隊開車。帕拉斯貢森林部門16日接獲村民通報稱，又有野生大象闖入森林內，包含阿德蘭在內的多名工作人員便一同趕往現場。

▲阿德蘭在逃生時不慎跌倒，慘死大象腳下。（圖／翻攝自新德里電視台）

當其他工作人員展開野生大象驅逐作業時，阿德蘭便將車子停在路邊，同時開始錄影。沒想到這時卻突然有一頭大象失控狂奔，正當所有人忙著逃竄時，大象卻朝他奔去。阿德蘭見狀隨即逃跑，但卻不慎摔倒，下一秒就被野生大象踩死。

阿德蘭的屍體已經交由法醫相驗，當地官員仍在調查這起踩踏事件。而在過去幾年內，經常有野生大象闖入馬哈拉施特拉邦，導致當地農作物被破壞，為農民造成巨大損失，因此相關當局都會盡量將野生大象驅離。

事實上，當地2個月前才有一名老人被野生大象踩死，同時有好幾人也因遭到波及受傷。