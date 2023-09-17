「電價凍漲擬喊卡」百貨餐飲4高壓戶調升15%　台電估：增加16億

▲經濟部擬取消百貨公司、電影院、健身房、餐飲業等4大高壓用戶電費凍漲。（圖／記者謝盛帆攝）

文／中央社

電價費率審議會定19日登場，經濟部表示，考量部分內需產業營運復甦，預計針對百貨、電影院、健身房、餐飲等高壓用戶取消凍漲，也就是恢復正常電價，估約880家業者受影響；另因製造業動能未明顯回溫，將維持調幅減半措施。

台電估算，這次主要針對百貨公司、電影院、健身房、餐飲等高壓880戶取消凍漲，全年電費將增加新台幣16億元，但仍持續提供12萬戶凍漲或減半調整，全年電費減收約113億元。

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經濟部表示，為抑制通膨及燃料成本下降趨勢，此次電價審議朝不調漲方向研議，但隨著疫後民眾外出消費動能回升，帶動內需產業業績成長，用電明顯成長的行業，審議會將考慮回歸正常機制。

經濟部去年7月、今年4月2度調漲電價，高壓用戶電價調幅15%、17%不等，當時考量疫情衝擊內需，百貨公司、電影院與大型餐飲等行業，予以凍漲或調幅減半措施。

據台電方案內容，規劃百貨業、電影院、大型餐廳、外燴團膳與大型健身房等類別，研擬補漲去年7月的15%調幅，以兼顧產業公平性；經濟部數據顯示，百貨零售業有544戶、電影院健身房212戶、餐飲119戶、外燴團膳5戶，共880戶取消凍漲。

為顧及電價恐牽動物價波動，食品1217戶、攤販集中市場60戶擬維持凍漲，總計共1277戶。 此外，為照顧景氣受創產業，今年4月針對去年下半年用電衰退產業調幅減半，包含金屬加工處理業、光電材料及元件製造業、自行車及其零件製造業等業別；台電表示，由於製造業表現仍疲軟，這次審議會應不會做調整，仍維持高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式。