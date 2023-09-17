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進口蛋出包「拖累國產買氣」　北市蛋商公會：下周蛋價維持

▲▼蛋價又傳上漲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲進口蛋到期爭議衝擊國產雞蛋買氣。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋效期爭議不休，農業部昨公布專案進口雞蛋流向，總計進口逾1.4億顆雞蛋，有高達近4成、5402萬顆進口蛋已過期，將用來堆肥或銷毀，引發全國譁然，更讓民眾對進口蛋品質更失去信心，加上傳出市場出現進口國產「混蛋賣」，連帶也衝擊國產雞蛋買氣。台北市蛋商公會今（17日）表示，因近期買氣略降，下周蛋價仍維持產地價43.5元、批發價53元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，近期受到進口蛋效期影響，加上有業者把進口蛋混入箱蛋出售，讓消費者產生疑慮，也不太敢到傳統市場買蛋，整體銷量難免受到影響，但因許多蛋農進行雞隻換羽作業，蛋源仍不足，所以產銷大致平衡，預估最快十月底國內產量會提升。

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針對部分縣市傳出有業者哄抬國內零售蛋價，劉威志說，目前北部沒有聽說有此狀況，目前坊間零售價每斤約55元58元，雖然蛋商間調蛋仍頻繁，但產銷還算穩定。

在北部經營蛋行的業者說，民眾已經對進口蛋失去信心，加上近期國內產蛋率尚未回穩，在此預期心理下，即便蛋價公告不漲，黑市已經蠢蠢欲動，可以預見蛋價又會有一波混亂期。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3373萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量回升至11萬5500箱（每箱約2百顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約90萬顆供應缺口。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各產地生產狀況仍呈現「量稍不足」，其中屏東區更出現「產量不足」，此外，隨著各級學校陸續開學，蛋品加工需求暢旺，各地區蛋商仍頻繁調蛋中。

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