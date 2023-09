美托嬰中心藏毒品工具！男童「午睡叫不醒」死亡　還有3童住院

▲男童午睡後死亡,警方在托嬰中心查獲毒品工具。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約救護人員接獲通報,當地一間日間托嬰中心裡有幼兒心臟驟停、意識不清,急救人員抵達現場後發現,孩童出現明顯「接觸類鴉片藥物」的症狀,最終導致一名1歲男童不治身亡、3名孩童仍在醫院進行治療。警方調查後,居然在托嬰中心裡找到非法毒品工具和類鴉片止痛劑吩坦尼(fentanyl)。

根據紐約郵報、PIX11報導,這起事件發生在布朗克斯區(Bronx)的狄維諾尼諾日托中心(Divino Nino Day Care),當時有3名孩童吃飯後去睡午覺,原本應該在下午2時30分起床,卻怎麼樣也叫不醒,救護人員在15日下午2時43分接獲通報趕抵現場。

Owner of Bronx day care where 1-year-old died after fentanyl exposure, subletter taken into police custody https://t.co/DXq1I6qKP2 pic.twitter.com/wrBl57QYV1