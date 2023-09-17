南韓鐵道總罷工第4天！高鐵車票「全賣完」　他崩潰：得回老家奔喪

▲南韓鐵道工會近日發起總罷工，14日首爾車站的電子螢幕上顯示許多個班次「運行中止」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓鐵道勞動組合（工會）從本月14日起發起第一波全國總罷工，至今罷工已經來到第4天，此舉導致南韓鐵道列車運行率縮減3成、班次減少、班距拉長，引起諸多乘客的不便，月台和長椅上擠滿等待列車的乘客，現場也不斷響起車票售罄的廣播，包括趕著回鄉出席胞姊喪禮、當兵放假返鄉的旅客都叫苦連天。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓全國鐵道勞動組合宣布從14日上午9時至18日上午9時發動第一波的總罷工，是工會繼2019年11月以後再度投入總罷工，至今時隔3年10個月，考量韓國鐵路公社營收虧損，工會呼籲完成KTX（韓國高速鐵路）和SRT（水西高速鐵路）的整合，以及實施「4組2輪班」，然而卻不被接受。

▲14日首爾車站的電子螢幕上顯示許多個班次以紅字顯示「運行中止」。（圖／CFP）



當地記者今日（17）上午9時實際走訪首爾地鐵1號線首爾站月台，現場不時響起列車延遲的廣播，至於提醒發車時間的電子螢幕上也到處都是「運行中止」的紅字標示。

住在首爾市城北區的68歲朴姓老婦表示，「我接到姊姊猝逝的消息，必須立刻趕往喪禮現場，但前往釜山的車票很難買。昨天突然聽到姊姊過世的消息就已經很難過了，我的心早已飛奔至釜山、但我的人卻還困在首爾，我簡直快要崩潰了」

在京畿道坡州市服兵役的23歲金姓男子表示，「我媽媽今天要動腰部手術，我得趕快回家。因為我的老家在慶尚北道榮州市（必須從韓國的西北端趕至東南部），來回一趟很花時間，想到行程因為罷工受到影響，就覺得很困擾。」

▲南韓鐵道工會發起罷工。（圖／CFP）

至於一名36歲的高姓民眾則表示，他本來已經計劃好和朋友要趁周末搭火車前往全羅南道麗水市渡假，本來已經完成請假程序、擬定好計畫，但從執行計畫的一開始就受到萬般阻礙；至於其他本來計畫搭乘火車的乘客，只好改變計畫前往首爾市瑞草區江南高速轉運站，搭乘長途客運。

報導指出，受到南韓鐵道工會發起總罷工的影響，儘管17日有6個KTX列車班次恢復行駛，但還是無法補足運能缺口，KTX和SRT在官網或App上顯示車票售罄，KTS、SRT、Nuriro號延遲4至20分鐘抵達，電子螢幕上以韓文、英文提醒旅客出發前務必至官網或App確認列車是否行駛。

據悉，南韓全國鐵道勞動組合向資方要求從原本的「4組3輪班」（4個小組輪值一天3個時段）改為實施「4組2輪班」，意即2個小組一天工作12個小時、另外2個小組則可以休息，改制後雖然每人的工作時間從8個小時增加到12個小時，但年間總工作時數仍可維持2190個小時，而相較之下一年來能夠休的假期也可以延長至182天。