2023全球「最強大」國家排行揭曉！美中俄佔據前3　日韓列入前10

▲美國與中國是全球最強大國家前2名。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

《美國新聞與世界報導》公布2023年全球「最強國家」排行，美國、中國和俄羅斯分居前三名，日本、南韓也擠入前10名。

《美國新聞與世界報導》（US News & World Report）針對1.7萬人對全球87個國家的看法進行分析排名，根據受訪者對政治、經濟和軍事實力等因素的看法，來評估一個國家的影響力。

▲美國總統拜登。（圖／路透）



第1名 美國

美國在全球仍處於領導地位，從GDP來看，美國世界上最大的經濟體，同時也是全球技術最強大（most technologically powerful）的國家；另外，美國還是世界上最大的石油和天然氣生產國，同時擁有世界上最大的煤炭儲存量。

美國擁有全球最具影響力的媒體產業，影響力遍布全球；美國也是全球許多頂尖大學的所在地，且在聯合國、北約等國際組織中，美國都有主導作用。

不過，雖然身為全球最強大國家，美國國內也有許多急需解決的問題，包含政治兩極分化、槍枝暴力、種族局勢緊張，還有收入不平等。

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



第2名 中國

中國除了是全世界土地面積第二大的國家外，也是全球第二大經濟體，自1978年改革以來，中國一直都是世界上增長最快的主要經濟體之一；除此之外，中國還擁有核武、是世界貿易組織和聯合國安理會等重要組織成員，提升了整體的實力排名。

《美國新聞與世界報導》指出，經濟的快速增長也替中國帶來不少問題，包含日益嚴重的經濟不平等和汙染，還有與美國等西方主要國家的緊張關係。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



第3名 俄羅斯

儘管俄羅斯因入侵烏克蘭遭全球孤立，但其力量仍不容小覷。《美國新聞與世界報導》指出，俄羅斯是全球土地面積最大的國家，由於國土與許多國家接壤，讓其影響力大幅提升。此外，俄羅斯在大型工業、農業、漁業和製造業上，還有作為主要武器出口國的歷史，都讓其影響力增加。

俄羅斯目前是20國集團（G20）和世界貿易組織的等主要國際組織的成員，也是聯合國安理會的常任理事國，影響力自然不在話下。另外俄羅斯在文化、科學和太空探索的歷史上也有顯著貢獻。