連3年創新高！日本梅毒病例再破萬　東京最多人中招

▲日本今年的梅毒病例數再次破萬。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

日本近年的梅毒患者數字飆升，今年通報的病例更已超過1萬例，是1999年以來增長速度最快的一年。

綜合NHK與《讀賣新聞》報導，日本國立傳染病研究所證實，截至9月3日，全國已有1萬110人被確診感染梅毒，較去年同期的8155人增加了1.24倍，創下史上最高紀錄。來自東京的病例數最多，共有2490例，其次是大阪，有1365例，而愛知與福岡縣則分別有590例和588例。

▲顯微鏡照片可見患有梅毒的患者細胞中呈現大量螺旋狀、深色染色的蒼白密螺旋體。（圖／CFP）

近年來，日本梅毒患者的數量持續攀升。2年前，當局發出警示指出，當地的梅毒病例數已達7978宗，隔年則激增至1萬3228人。這是日本自1999年採用現行調查方法以來，梅毒患者人數首次突破了1萬大關。報導稱，今年日本梅毒病例數破萬的時間比去年早了2個月；若目前的增長速度持續，梅毒病例數可能連續3年達到新高。

雖然梅毒患者數字急升並沒有確切原因，但有不少人將原因歸咎於日本「站壁櫻花妹」激增、交友APP及「爸爸活」等賣春行為猖獗，認為人們透過這些渠道與多個不特定對象約炮，令病毒快速傳開。一位性傳播疾病專家表示，梅毒的捕捉率只有12到25%，而且多數患者沒有意識到自己已受感染，因此梅毒的確切感染人數很有可能是現有數字的4倍。

梅毒是一種全身性慢性傳染病，其症狀複雜，且變異性大，主要透過性接觸傳染。梅毒通常會在皮膚或黏膜破損處形成病灶，而且很快散播到全身，侵犯全身的器官及組織，但它是可以治癒的。如果患者在被感染後不及時治療，就可能引發嚴重的大腦或心臟問題。