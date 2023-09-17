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短短12天！全球10國家地區「淹到爆」台灣罕遇雙颱　這國死逾萬人

▲▼香港,暴雨,大陸 。（圖／路透）

▲香港9月遭遇世紀暴雨，市區狂淹。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

氣候變遷愈趨嚴重，CNN報導指出，近期全球在短短12天內就有10個國家或地區遭遇洪水災情，其中最具災難性的是利比亞1.1萬人罹難的洪災，另外還有希臘、土耳其、香港、台灣等地。專家表示，面對氣候的新現實，各國政府必須做好準備，「他們必須開始考慮這個問題，因為他們以前從未經歷過這種極端事件。」

亞洲

根據CNN報導，今年9月第一周西部太平洋颱風「蘇拉」（Saola）與「海葵」（Haikui）相繼襲擊了香港、台灣，以及包含深圳在內的中國南方地區。蘇拉颱風導致香港狂風暴雨，停班停課兩天，但真正的嚴重破壞發生在一周後，香港降下1884年有紀錄以來最高的時雨量，洪水淹沒地鐵站，道路變成河流。海葵颱風則導致台灣26萬戶一度停電，7000多人被疏散。

▲海葵颱風帶來大雨導致塔羅灣溪暴漲，仁愛鄉廬山情人吊橋滅頂、布拉魯橋（往馬赫坡）也準備封橋。（圖／仁愛鄉公所提供）

▲海葵颱風帶來大雨導致塔羅灣溪暴漲，南投縣仁愛鄉廬山情人吊橋滅頂。（圖／仁愛鄉公所提供）

香港城市大學大氣與氣候科學家秋靜恩（Jung-Eun Chu，音譯）教授表示，雙颱是個特例，兩個緩慢移動的氣團挾帶大量水氣，為相隔一周異常強烈的風暴創造條件，氣團相撞後雨水在香港傾瀉而下，「若只有一個颱風就不會造成如此嚴重的降雨」。她補充，雖然雙颱匯聚是巧合，但全球暖化正在助長更強的風暴誕生，海洋表面溫度每升高攝氏1度，大氣可以多容納7%的水分。

▲▼希臘中部皮立翁山（Pilion）地區遭遇洪水災情。（圖／路透）

▲希臘中部皮立翁山（Pilion）地區遭遇洪水災情，汽車被大水沖走。（圖／路透）

歐洲

地中海大片區域遭到9月5日形成的副熱帶風暴「丹尼爾」（Daniel）侵襲，這個相對罕見的風暴源於一個非常強的低壓系統（a very strong low-pressure system），首先侵襲了希臘，造成當地短時間降下全年雨量，村莊被淹沒，街道變成致命河流，至少15人死亡。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，這是歐洲有史以來最強的風暴之一。

▲▼希臘中部城市佛洛斯（Volos）一家療養院被洪水沖垮。（圖／路透）

▲希臘中部城市佛洛斯（Volos）一家療養院被洪水沖垮。（圖／路透）

此前，希臘才剛發生毀滅性野火，環境部長就說，「我們剛經歷有紀錄以來最熱夏季，海水非常溫暖，造就了特殊的氣象事件。」希臘鄰國土耳其也因為洪水造成至少7人罹難，山區到處都是傾倒樹木，最大城市伊斯坦堡至少2人死亡。希臘北部鄰國保加利亞也有4人死於洪水。另一場風暴「達納」（Storm Dana）為西班牙帶來暴雨，造成3人死亡。

▲▼利比亞洪災後東部港市德爾納（Derna）的情況。（圖／路透）

▲利比亞洪災是近期全球損失最為嚴重的。（圖／路透）

利比亞的災難

丹尼爾穿越地中海，從溫暖的海水中增強威力，然後侵襲了北非國家利比亞的東北部。災難性降雨導致2座水壩崩塌，最高達7公尺的洪水沖向沿海城市德爾納（Derna），摧毀整個市區。聯合國統計目前超過1萬1300人死亡，至少1萬多人失蹤，其中許多人據信已被沖進大海或埋在廢墟下。內戰與政治動盪不安導致利比亞對洪水毫無準備，並可能阻礙人道援助的運送。

▲▼利比亞洪水衛星對比照。（圖／路透）

▲利比亞沿海城市幾乎被泥流淹沒。（圖／路透）

美洲

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）9月上旬因溫帶氣旋引發暴雨洪災，至少42人喪生，是該州份40年來最慘重的自然災害，一周內降雨量達到往年9月份的平均降雨。

▲▼ 內華達州火人祭現場變泥地。（圖／路透）

▲美國內華達州火人祭現場變泥地。（圖／路透）

美國內華達州偏遠的黑石城沙漠每年8月底至9月初舉辦「火人祭」（Burning Man），今年卻在24小時內降下約20毫米雨量，相當於9月份平均雨量的2倍之多，造成數萬人被困在沙漠泥漿中無法離開。過去2周，麻州與新罕布夏州部分地區降雨量比正常情況高出300%以上，麻州洪水淹過了數百幢房屋、店家，以及鐵路、橋梁等基礎設施。

▲▼香港暴雨災情。（圖／路透社）

▲香港暴雨淹水災情。（圖／路透）

科學家怎麼說？

專家表示，破紀錄的海水溫度助長了過度活躍的大西洋颶風季節，而且沒有放緩的跡象。根據美國國家海洋暨大氣總署的數據，過去50年來全球暖化90%以上發生在海洋。科羅拉多州立大學大氣科學系學者克洛茨巴赫（Phil Klotzbach）表示，這代表在一個典型的聖嬰年可能會形成更多的風暴，即便是因風向變化而減弱的風暴也能保持活躍，並在獲得更好的條件後再次增強威力。

秋靜恩表示，全球暖化實際改變了降水的頻率、強度與持續時間等特性，今年夏季的洪水破壞是綜合多種因素所造成的，也包括自然氣候的長期波動。洪水釀成的巨大損失凸顯出各國政府必須為此「新的現實」做好準備的迫切性，以及衝突頻仍的貧窮國家在氣候災難中首當其衝的狀況。

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