20歲殺人魔8天殘殺5人！　磚塊砸死遊民後「挖內臟烹屍」

記者王佩翊/編譯

辛巴威一名20歲男子在短短8天內,持磚塊連續攻擊多名熟睡的遊民,並將其殺害,挖出內臟烹調食用,目前至少有5人受害,但僅有2人的身分被確定。該名男子被指控5項謀殺罪與2項謀殺未遂罪。相關消息傳出後,也使當地大量遊民陷入恐慌,並以群聚睡覺的方式互相保護。

根據《每日郵報》報導,20歲的連環殺人魔恩德洛武(Thadolwenkosi Ndlovu)8月28日至9月4日在辛巴威首都哈拉雷(Harare)殺害5名流浪漢,他先是趁著被害人在路邊熟睡時,持磚塊攻擊對方頭部,待其死亡後,再用碎玻璃分屍,同時取出內臟,並火烤食用。警方指出,其中一名受害者的生殖器也被切下。

5名受害遊民中目前僅2人的身分被確定,其中一人年僅25歲。而警方調查後發現,恩德洛武早在2020年就曾經涉及3起謀殺案,並入獄服刑,出獄後無家可歸的他便開始留宿街頭。

恩德洛武被控5項謀殺罪與2項謀殺未遂罪,但他在法庭上卻推翻先前被逮時的「食人」供詞,並聲稱是因為遭到警方壓迫,才會供稱食用被害人屍體。

儘管他已經被逮捕,但是遊民遭隨機殺害的消息傳出後,仍然造成當地流浪漢的恐慌。為了安全起見,遊民開始集體睡覺,部分流浪漢則決定離開哈拉雷,到其他城鎮生活。

The ALL WOMEN Police CID team that tracked and caught Harare Serial Killer Thandolwenkosi Ndlovu seen here taking him to court!



I love this - Good job Ladies !



Thandolwenkosi Ndlovu killed Five people! #Zimbabwe pic.twitter.com/73ehRDD1cV