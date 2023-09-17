搭大韓航空要小心！他飛機餐喝冰咖啡「嚼到碎玻璃」：以為是冰塊

▲大韓航空傳出有旅客在冰咖啡內咬到碎玻璃。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

未來搭乘飛機、享受飛機餐所提供的冰咖啡或飲料時，恐怕得提高警覺，注意杯中的內容物。南韓一名旅客敗興而歸，他本月初從中國廣州搭乘大韓航空的班機返回南韓，當他喝下冰咖啡時不以為意，然而嘴裡卻突然傳出異常的口感，才驚覺自己吞了碎玻璃，當場前往廁所催吐。

根據《韓聯社》，該名南韓籍旅客日前向該報投訴，表示自己1日從中國廣東省廣州市搭乘大韓航空的班機返抵南韓仁川國際機場，飛機餐在飯後提供一冰杯咖啡，然而當他喝下冰咖啡後卻驚覺不太對勁，因為嘴巴和嘴唇之間竟然夾雜異物，他抿嘴吐出異物，發現該異物竟然是長0.5公分、厚0.1公分以上的尖銳碎玻璃塊。

經過空服員確認後，該名旅客確實喝到了冰咖啡裡夾雜的碎玻璃，初步判定是原本用來裝冰咖啡的玻璃杯破裂，才會出現碎玻璃。

▲旅客喝冰咖啡時咬到碎玻璃。（示意圖／CFP）

於是該名乘客依照指示前往廁所催吐，將方才所吃的美味飛機餐全部吐在馬桶裡，雖然返抵南韓國門後並未傳出什麼異常症狀，但考量到南韓即將迎來中秋節（秋夕）連假，在旅客數量增加下必須提高警覺，因此事後他要求航空公司必須將此事主動告知媒體，並擬定對策。

然而，大韓航空卻表示無法接受該名受害旅客的提議，僅賠償該名旅客治療費用和價值10萬韓元（約新台幣2332元）的優待折價券，同時向廣州出發航班負責飛機餐與機內用品的下游廠商釐清、追究事故責任。

該名乘客回憶，「在飛機廁所裡催吐時，我還以為我快死掉了！就連坐我旁邊的乘客也面露擔憂，當我回到家以後，我還連續吐了兩天。雖然座艙長向我承諾，此事事關重大，必須向公司彙報，但最後航空公司竟連一通道歉電話都沒有打來。」

▲Nate南韓網友對大韓航空的回應感到無法苟同。（圖／翻攝自Nate）

大韓航空關係人士回應，「（本公司）已經向乘客本人道歉、同時賠償醫療費用與優待折價券。為求防止發生類似案例，已針對飛機餐供應廠商釐清事發經過，未來將強化檢查飛機餐器物是否損毀的程序，包括在向客艙提供飲料服務之前，必須透過肉眼加強檢查。」

Nate留言板南韓網友對大韓航空的回應表示無法苟同，「才賠10萬韓元？你知道國外如果發生這種事，要賠多少錢嗎」、「不虧是『堅果航空耶』（2014年趙顯娥堅果門事件），才賠這一點錢」、「一定要讓這件事上電視才行」、「10萬韓元？顆顆顆...如果喉嚨受傷，照內視鏡還有拿藥、醫院看診費，都不只這些錢了吧」。