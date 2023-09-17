金正恩抵海參崴會晤蕭依古　雙方會談討論「軍事戰略合作」

▲金正恩和俄國國防部長蕭依古握手，雙方進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀訪俄，昨日（16）搭乘綠皮專用列車南下海參崴，在俄國國防部長蕭依古陪同下參訪阿爾喬姆空軍基地，視察俄軍達成現代化的戰鬥機與轟炸機。北韓官媒指出，金正恩和蕭依古出席歡迎午宴後，兩人旋即進行會談，商討朝俄兩國間在軍事和國防安全方面上的戰略合作。

北韓官媒《朝中社》今日（17）上午報導了金正恩16日造訪海參崴（符拉迪沃斯托克）的消息，指出朝俄（北韓和俄國）兩國關係發展歷史迎來了友誼團結合作的全盛期，海參崴瀰漫著熱烈歡迎金正恩到訪的氛圍，金正恩在阿爾喬姆空軍基地視察俄軍各種戰鬥機和戰略轟炸機，對於俄國空軍的現代化給予高度評價。

蕭依古等俄國重要官員迎接金正恩的來訪。至於此次跟隨金正恩出訪海參崴視察的北韓官員，則包括朝鮮勞動黨書記李炳哲、黨軍政指導部長朴正天、國防相姜純南、朝鮮人民軍空軍司令官金光赫、朝鮮人民軍海軍司令官金明植。

▼金正恩16日到達海參崴後，與蕭依古視察俄太平洋艦隊基地。（圖／路透）

▲金正恩登上俄海軍反潛護衛艦，視察操舵室。（圖／路透）

《朝中社》也在報導指出，金正恩旋即前往俄羅斯太平洋艦隊基地，視察戰略核潛艇、護衛艦等軍備設施，同時登上了薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦（Marshal Shaposhnikov, DDG），聽取艦長說明海上作戰能力、主要武裝和裝備、戰鬥性能，並視察艦上的操舵室。

金正恩在艦艇上高度讚賞俄軍的勇猛，「太平洋艦隊士兵發揮了勇敢的戰鬥和英雄精神，對守護東北亞、乃至全世界的和平與安全付出極大貢獻」；他也在簽名簿上寫下，「守護正義與和平的勝利航跡永遠不滅，向太平洋艦隊致敬」。

▼金正恩在簽名簿寫下，「守護正義與和平」。（圖／路透）

▲金正恩和蕭依古進行午宴。（圖／路透）

蕭依古在宴請金正恩的午宴上承諾，未來俄朝兩國將持續深化友誼和合作關係。午宴以後，金正恩和蕭依古兩人進行會談，為繼7月27日戰勝節蕭依古出訪平壤後，時隔1個多月兩人再度會談，雙方分享對於地區情勢的見解，同時針對兩國軍事和國防安全方面的戰略合作與交流，提出具建設性的實質意見。

根據俄媒《俄羅斯新聞社》，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）17日在記者會上表示，金正恩的訪俄行程尚未結束，目前仍處於現在進行式，預計金正恩可能繼續視察俄國遠東地區的食品企業和加工廠。

馬歇各羅透露，依照他的理解和判斷，金正恩應該對此次出訪俄國所獲得的成果「感到相當滿足」。

▼金正恩抵達海參崴，估計對此次訪俄成果感到相當滿意。（圖／路透）