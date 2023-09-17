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男嬰猝死「下葬4天後」墓地傳哭聲！　家人嚇壞急挖開

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰不幸猝死。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰不幸猝死，家人哀痛地將孩子埋葬，沒想到4天後居然有路過墓地的鄰居表示聽見嬰兒的啼哭聲，讓家人嚇得立刻將墳墓挖開，希望能有奇蹟。

根據《鏡報》報導，宏都拉斯一名出生僅3個月的男嬰因為嚴重發燒，被醫院宣布死亡，家人10日將孩子帶回家後下葬，但是他們的鄰居在14日經過墓地，卻聽到嬰兒的啼哭聲，嚇得立刻通知家屬，擔心他們錯誤地將孩子給活埋了。

嬰兒的家人原本不相信，但還是選擇把墳墓挖開，希望能出現奇蹟，但是當他們把嬰兒從棺木裡抱出來時，孩子卻還是明顯死亡。後來家人將孩子送往醫院，希望醫生能再做一次檢查，但最後仍確定孩子已經沒了氣息，悲痛的家屬只能再次將孩子安葬。

報導指出，醫生推測嬰兒可能是罹患「強直性昏厥」（catalepsy），這是一種神經系統疾病，可能會導致患者肌肉僵硬、暫時失去對外界的刺激反應能力或活動力，呼吸、心跳等生命徵象也低到幾乎測不出來，容易造成誤判。

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