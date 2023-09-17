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日本「麝香葡萄」產量倍增！超市價格狂跌　一串只要87元

▲▼日本麝香葡萄。（圖／CFP）

▲日本麝香葡萄。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

高貴的日本麝香葡萄過去平均一串要價1500至2000日圓，近來卻出現一串398日圓的超低價，為何今年價格會突然暴跌，果農也親自解答，原來除了氣候變化導致提早量產外，對中國大陸的出口量減少也對價格造成衝擊。

根據《ABEMA TIMES》報導，翠綠色的麝香葡萄向來與高檔水果畫上等號，皮薄汁多加上不用吐籽，所以相當受到歡迎。過去日本超市販售的麝香葡萄價格約在每串1500至2000日圓（約台幣329元至439元），但今年很多超市都已接近一半的價格出售。

▲▼日本麝香葡萄。（圖／CFP）

▲日本麝香葡萄。（圖／CFP）

當地媒體實地調查發現，東京都內的超市到處都擺上特價的麝香葡萄，吸引許多民眾駐足搶購，甚至發現最低價只要398日圓（約台幣87元），連時常到超市採買的顧客都不經訝異表示，「到底為什麼這麼便宜？這個價格就能買到麝香葡萄，真的很讓人吃驚。」

日本泉超市董事長五味衛指出，今年的價格確實比往年便宜2至3成。琦玉縣秩父市葡萄園果農內田善之表示，因為今年從6月開始的接連高溫，讓葡萄提早生長，因此比過往更早大量上市，「可能是因為氣溫高，所以葡萄也長得很好，果實變大了很多，產量也增加了。」

除此之外，專門進行葡萄海外出口的業者表示，今年福島核廢水開始排放後，麝香葡萄對中國的出口量減少了2至3成，因此國內葡萄的流動量增加，也是影響價格的因素之一。

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