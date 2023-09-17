遇暴雨堅持不逃！夫妻希臘度蜜月　整棟小木屋沖走慘死

▲風暴丹尼爾襲擊希臘。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

奧地利一對新婚夫妻前往希臘度蜜月，沒想到卻遇到風暴「丹尼爾」，大雨導致的突發性洪水更將他們所住的度假小屋直接沖走，導致2人死亡。屋主指出，事發前曾經勸導這對夫妻前往高處避難，但他們堅持留在小屋內，怎知卻因此喪命。

根據BBC報導，一對來自奧地利的新婚夫妻日前在希臘波蒂斯蒂卡（Potistika）皮立翁山（Pelion）旁的一間度假小屋度蜜月，沒想到卻遇到當地2023年最嚴重風暴「丹尼爾」來襲。

由於雨勢越來越大，為了安全著想，屋主薩馬拉斯（Thanasis Samaras）第一時間通知所有入住顧客往地勢較高處移動，但是這對夫妻卻決定要留在度假小屋中避難。薩馬拉斯回憶道，「當時情況非常糟糕，很難決定應該怎麼做。」

▲希臘因暴雨導致多處淹水，災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



度假小屋所在之處6日發生嚴重山洪，當場將度假小屋沖進海裡。而希臘救難隊也在不久後尋獲兩人遺體，經過DNA鑑定，確定為這對來自奧地利的夫婦。儘管並未公布兩人身分，但奧地利外交部表示，駐雅典大使館的工作人員正在協助遺屬前往當地處理後事。

希臘數個月來飽受野火摧殘，光是8月就造成至少20人喪生，沒想到又遇到風暴丹尼爾，部分地區的24小時降雨量突破800毫米，超過正常情況的全年降雨量。而突如其來的大雨也導致希臘中部的卡爾季察平原淪為「湖泊」，大量村莊被洪水淹沒。

除了希臘之外，風暴丹尼爾也導致土耳其、保加利亞等多個國家降下大雨，並出現多起死亡案例。