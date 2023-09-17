影片曝！義大利空軍表演機墜毀　波及轎車1死3傷

Un aereo delle #freccetricolori si è schiantato.



Salvo il pilota, morta una bimba di 5 anni… una tragedia…



Bisognerebbe tacere, ma ci sono i soliti vergognosi che invece devono usare l’accaduto per attaccare i nostri ragazzi in divisa… vergognosi come al solito. pic.twitter.com/T7GIVkln4V — Francesco ???????? (@SaP011) September 16, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利空軍雜技飛行隊「Frecce Tricolori」一架飛機，16日在城市都靈（Turin）北郊進行訓練飛行時發生意外，不慎墜毀道路旁，殃及一輛載著全家人的民用自小客車，導致車內一名5歲女童死亡。

▲義大利空軍雜技飛行隊預演時發生意外。（圖／翻攝推特「@SaP011」）

綜合外電報導，被殃及的汽車內除了不幸死亡的5歲女童，另有9歲孩童和父母，都因受到灼傷被緊急送往醫院。飛行員及時彈跳生還，據報也受到灼傷送醫 。

影片顯示，當時義大利空軍雜技飛行隊「Frecce Tricolori」正分成2個小隊，進行低空飛行掠過土地上空，但一架飛機突然落隊偏離航道，隨即機頭向下撞上草地，高速的慣性使得飛機在地上滑行，同時伴隨大量火球。畫面可見飛行員在飛機墜地前及時彈跳逃生。

機隊從都靈卡賽爾機場起飛，但很快就發生墜機事故，目前並未事故原因尚不清楚。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，國防部向罹難者家屬表示哀悼，官方也已介入調查處理，原定17日舉行的活動因此取消。