　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全場沸騰！巨石強森震撼回歸摔角擂台　連2記招牌動作打爆對手

記者張靖榕／綜合外電報導

好萊塢明星巨石強森當年在摔角場上的口頭禪「If you Smell What The Rock is Cooking!」至今仍讓許多人津津樂道，離開摔角舞台4年的他這次驚喜回歸，在台上與對手希爾李（Austin Theory）嗆聲後，連秀2記招開動作痛扁對手，看得觀眾情緒激昂。

▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。（圖／翻攝WWE推特）

▲▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。（圖／翻攝WWE推特）

▲▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。（圖／翻攝WWE推特）

▲▼全場觀眾沸騰。（圖／翻攝WWE推特）

▲▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。（圖／翻攝WWE推特）

世界摔角娛樂（WWE）16日分享巨石強森睽違4年回歸的多個片段，當他的招牌出場音樂在現場無預警響起時，全場觀眾瞬間歡呼沸騰，露出不敢置信的表情。

巨石強森登上台後先與觀眾互動，在對希爾李噴垃圾話，在伸出手指倒數開打時，被希爾李先抓住光頭一陣狂歐。接著巨石強森趁隙對希爾李使出「脊背炸彈摔」（Spinebuster），情勢瞬間扭轉。巨石強森對著倒地的希爾李，精準使出第二個招牌動作「人民肘擊」（People's Elbow），速速解決對手，為觀眾帶來短而精彩且回味感無窮的表演。

雖然這場回歸秀只是小試身手，但不僅現場炸鍋，影片下留言也跟著沸騰，「不敢相信真的發生了，已經過好久了」、「太棒了！巨石歡迎回來」、「WWE需要GOAT（史上最偉大）回歸」、「我的天，巨石的肌肉線條超炸裂！」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15出貨中！她見日期崩潰　一票果粉爽喊「這1天
高雄女大生曠課失聯3天！　家屬急尋接「壞消息」
朱海君被NONO背叛　近照曝光「1表情」惹心疼
滅門慘案！8流浪狗闖入　160隻蛋雞屍橫遍野
大谷翔平本季確定關機！　最快下周進行手術
快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署
香蕉結婚了！　26歲老婆超正「婚禮現身演藝圈3大咖」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遇暴雨堅持不逃！夫妻希臘度蜜月　整棟小木屋沖走慘死

危及14萬件珍貴文物！印尼國家博物館大火　燃燒超過2小時

影片曝！巴西亞馬遜州中型飛機失事　釀14人喪生

影片曝！義大利空軍表演機墜毀　波及轎車1死3傷

全場沸騰！巨石強森震撼回歸摔角擂台　連2記招牌動作打爆對手

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

美20歲舞孃色誘男警影片曝！　酒駕辯想挨電擊槍：喜歡玩變態的

墨西哥西部發生酒吧槍擊事件　6人喪生

義大利小島「3天湧入8500難民」驚人畫面曝光　歐盟主席將去視察

金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

防彈V：喜歡被稱讚..IU姐姐卯起來誇　捉弄她做搞笑表情「自己擺帥的」XD

內湖交流道轎車成廢鐵　4車追撞...2人遭夾不治

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

遇暴雨堅持不逃！夫妻希臘度蜜月　整棟小木屋沖走慘死

危及14萬件珍貴文物！印尼國家博物館大火　燃燒超過2小時

影片曝！巴西亞馬遜州中型飛機失事　釀14人喪生

影片曝！義大利空軍表演機墜毀　波及轎車1死3傷

全場沸騰！巨石強森震撼回歸摔角擂台　連2記招牌動作打爆對手

羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

美20歲舞孃色誘男警影片曝！　酒駕辯想挨電擊槍：喜歡玩變態的

墨西哥西部發生酒吧槍擊事件　6人喪生

義大利小島「3天湧入8500難民」驚人畫面曝光　歐盟主席將去視察

金融時報：軟銀考慮對OpenAI進行投資

陳吉仲稱「進口蛋放過期是保護蛋農」　網友酸：國家銷毀隊登場

BLACKPINK、IVE機場時尚同款精品包特搜　CELINE波士頓包本季爆款

找工作看過來！王品、廣三SOGO開缺徵人　平均薪資34k

「我們是為整合而來」　郭辦反擊陳學聖：別「小我很大」成破壞者

傳柯文哲9／30再訪美　民眾黨澄清：此時間非柯文哲出訪

賴清德老家拆不拆？　賴競辦重申「合法」：完全尊重新北市政府

遇暴雨堅持不逃！夫妻希臘度蜜月　整棟小木屋沖走慘死

瑤瑤去美國「被海關攔下來」！回答職業脫口4字…對方傻眼：很難再去了

賴清德松山參香惹哭「雞排妹」　盼鄉親栽培許淑華

厲害！歐森本季第52轟出爐　成為勇士隊史單季最多轟

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

日天婦羅名店誤將「稀釋漂白水」給顧客喝！

妻被爆與馬斯克有染　谷歌創辦人布林離婚

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

巨石強森回歸摔角擂台！　連2記招牌動作解決對手

日媒爆料身分　羽生結弦新婚妻疑曝光

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

義大利湧8500難民　歐盟主席將視察

美20歲舞孃酒駕肇逃　色誘男警影片曝

金融時報：軟銀考慮投資OpenAI

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」

利比亞外海浮現「數百具遺體」

更多熱門

相關新聞

光頭對決可期？巨石強森放話了

光頭對決可期？巨石強森放話了

《浴血任務系列》睽違9年最新篇章《浴血任務4》（Expend4bles），動作巨星席維斯史特龍最後一次飾演「浴血幫」領導者「巴尼羅斯」，接下來將交棒給「地表最帥光頭」傑森史塔森。而先前傳出巨石強森先前也有意加入《浴血任務》大家庭，「光頭對決」或許有機會成真？

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

格鬥選手「戶頭只剩240元」睡健身房！巨石強森送他一間房

格鬥選手「戶頭只剩240元」睡健身房！巨石強森送他一間房

巨石強森博美！呆萌站樓梯上發呆

巨石強森博美！呆萌站樓梯上發呆

摔角網紅疑辦假帳騙裸照

摔角網紅疑辦假帳騙裸照

關鍵字：

巨石強森摔角擂台世界摔角娛樂WWE

讀者迴響

熱門新聞

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

大谷翔平本季確定結束！

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

想長高「別吃1類食物」！醫搖頭：生長激素徹底壓抑

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

今雨區擴大！　降溫時間曝

2500萬預售屋「頭期款她全出」　公婆1要求全場炸鍋

iPhone 15 Pro Max預購　得等2個月才拿到

人夫怨「1個月愛愛不到1次」：怕忍不住！她羞曝3解方

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

人妻突穿清涼睡衣逛超商！竟是一壞習慣害的

年輕情侶虐死10隻貓　留下驚悚「泡菜罐」

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面