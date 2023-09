全場沸騰！巨石強森震撼回歸摔角擂台　連2記招牌動作打爆對手

記者張靖榕/綜合外電報導

好萊塢明星巨石強森當年在摔角場上的口頭禪「If you Smell What The Rock is Cooking!」至今仍讓許多人津津樂道,離開摔角舞台4年的他這次驚喜回歸,在台上與對手希爾李(Austin Theory)嗆聲後,連秀2記招開動作痛扁對手,看得觀眾情緒激昂。

▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。(圖/翻攝WWE推特)

▲▼全場觀眾沸騰。(圖/翻攝WWE推特)

世界摔角娛樂(WWE)16日分享巨石強森睽違4年回歸的多個片段,當他的招牌出場音樂在現場無預警響起時,全場觀眾瞬間歡呼沸騰,露出不敢置信的表情。

巨石強森登上台後先與觀眾互動,在對希爾李噴垃圾話,在伸出手指倒數開打時,被希爾李先抓住光頭一陣狂歐。接著巨石強森趁隙對希爾李使出「脊背炸彈摔」(Spinebuster),情勢瞬間扭轉。巨石強森對著倒地的希爾李,精準使出第二個招牌動作「人民肘擊」(People's Elbow),速速解決對手,為觀眾帶來短而精彩且回味感無窮的表演。

雖然這場回歸秀只是小試身手,但不僅現場炸鍋,影片下留言也跟著沸騰,「不敢相信真的發生了,已經過好久了」、「太棒了!巨石歡迎回來」、「WWE需要GOAT(史上最偉大)回歸」、「我的天,巨石的肌肉線條超炸裂!」