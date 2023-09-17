羽生結弦新婚妻身分疑曝光！　日媒爆：大8歲的知名小提琴手

▲周刊爆料稱確認羽生結弦新婚妻的身分。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝YouTube「@mayukosuenobuoffcial」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本花滑王子羽生結弦8月宣布閃婚，但新婚對象始終未曝光，經過一個多月後，日媒16日曝光對象身分，稱是36歲的前日本代表小提琴手之一，幾年前還以小提琴手身分與羽生結弦合演過，結婚後便「回歸」家庭。

日本著名娛樂周刊《週刊女性》16日爆料，經過在羽生住所外蹲點近一個月後，終於拍到女方本人的面貌，並稱對象是比羽生年長8歲的知名美女小提琴家。報導指女方與經紀公司簽過合約，但在婚後已徹底引退演藝圈，目前是非公眾人物，相關的照片資料也都被打上厚厚的馬賽克，僅看得出模糊的外型輪廓。

不過報導文中的身分對象指涉又相當明顯，包括女方曾簽約演藝經紀公司、發行過CD，也時常登上音樂類電視節目，並且有多次和音樂人之間的合作經驗。4歲開始練小提琴、從小便參加各種比賽得獎，與花式滑冰界的合作相當密切，出身於西日本。

儘管報導中將指涉的對象照片打上厚厚的馬賽克，但依據其詳列的身分經歷以及演藝關係，仍讓外界很快找到「傳說中的妻子」，便是末延麻裕子，文中打上厚碼的照片，正式末延麻裕子在前經紀公司官網上的照片，現已被刪除。

末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花華表演秀上開始變得親密。

該報導一出很快在網上掀起轟動，不過也有微博網友指出，《週刊女性》雜誌爆料有多次亂傳、被打臉的紀錄，也有網友表示羽生從來就不愛分享個人生活，請大家放過他一馬。對於周刊「曝光」妻子身分，目前羽生本人也未親自回應。