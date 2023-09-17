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義大利小島「3天湧入8500難民」驚人畫面曝光　歐盟主席將去視察

中央社

歐洲聯盟（EU）16日表示，歐盟執行委員會主席范德賴恩17日將前往近日湧入大量難民的義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）訪視，義大利總理梅洛尼也將隨行。

▲▼義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）近日湧入大量難民。（圖／路透）

▲義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）近日湧入大量難民。（圖／路透，下同）

法新社報導，拉姆培杜薩島距離北非國家突尼西亞的海岸僅145公里。本週短短3天內有多達約8500名難民乘船抵達這座島，引發梅洛尼（Giorgia Meloni）向歐盟喊話請求協助紓解壓力。

▲▼義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）近日湧入大量難民。（圖／路透）

歐盟執行委員會（European Commission）發言人馬莫爾（Eric Mamer）在網路上發表聲明說：「在義大利梅洛尼總理的邀請下，范德賴恩（Ursula von der Leyen）主席將前往拉姆培杜薩島。」

一名義大利官員證實范德賴恩這趟行程，但細節尚待確認。

▲▼義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）近日湧入大量難民。（圖／路透）

位處義大利最南端的拉姆培杜薩島，長期以來是難民從北非乘船來到歐洲的上岸點。但當地容納人數不超過400人的移民中心，本週遠遠不堪負荷，合計乘199艘船抵達的難民人數已超過島上全部居民。

▲▼義大利小島拉姆培杜薩島（Lampedusa）近日湧入大量難民。（圖／路透）

這起事件重新引發有關歐洲該如何分擔難民收容責任的辯論。在梅洛尼強力支持下，范德賴恩今年7月才與突尼西亞達成協議，以減少從當地出發湧入歐洲的非法移民潮。梅洛尼15日再請求歐盟採取更多行動來協助義大利。

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