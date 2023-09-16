　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

▲▼Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及前妻夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

▲谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）與前妻莎娜漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

搜尋引擎谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）今年5月火速與華裔妻子莎娜漢（Nicole Shanahan）辦妥離婚手續，結束3年多的婚姻。有媒體指出，導火線是《華爾街日報》先前曝光的留言，稱莎娜漢與好友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有染。

布林過去曾有一段8年婚姻，後來2015年在瑜珈靜修營結識莎娜漢後，於2018年11月再婚，兩人育有一名女兒。不過，他2021年底向法院提交離婚申請，理由是「雙方有不可彌合的分歧」，但根據協議，兩人將共同扶養4歲女兒。

▲▼Google創辦人佩吉（Larry Page）&amp;布林（Sergey Brin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲谷歌創辦人佩吉（Larry Page）、布林（Sergey Brin）。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》去年7月曾披露，馬斯克是布林多年好友，還曾感性談到特斯拉在創業初期陷入危機，有賴布林和另一位谷歌創辦人佩奇（Larry Page）資助才得以度過難關。

不過，有知名人士在報導中透露，馬斯克2021年12月與莎娜漢發生一夜情，是壓垮布林婚姻的最後那根稻草。離婚文件上也顯示，布林與妻子是在2021年12月15日開始分居。

▲▼馬斯克（Elon Musk）流出與布林（Sergey Brin）開心合照，闢謠當小王與不合的傳聞。（圖／翻攝推特）

▲馬斯克曾貼出與布林（Sergey Brin）在派對上的合照闢謠，澄清跟莎娜漢只是好友。（圖／翻攝自推特）

當時報導曝光後，馬斯克隨即在推特痛斥「一派胡言」，強調自己和布林非常要好，前一晚還曾一起參加派對，更何況在邁阿密活動之前，他只見過莎娜漢兩次，且兩次都有許多共同友人在場，完全沒有一點浪漫或曖昧。

如今布林與莎娜漢離婚，雖曾以孩子未成年為由，希望不對外公開離婚文件，但遭法院駁回。不過，作為婚前協議的一部分，贍養費、律師費及財產歸屬已透過秘密仲裁解決，莎娜漢未提出異議，布林對離婚協議內容也保密到家，讓外界霧裡看花。

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
好市多蛋糕吃剩1塊　想起「重要1事」全笑翻
人夫怨「1個月愛愛不到1次」：怕忍不住！　她羞曝3解方
妻子被爆與馬斯克一夜情！谷歌創辦人低調離婚
韓「天團女星」現身101拍網美照　粉絲嗨爆
「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

利比亞外海浮現「數百具遺體」！洪水強襲90分鐘　整個市區被沖走

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」血濺窗門　鄰居嘆難以置信

澀谷109百貨「濃煙狂竄」！疑配電盤漏電起火　出動24輛消防車

烏克蘭「奪回東部1村莊」　有望突破巴赫穆特戰線

美國大型惡霸犬再奪人命　英國年底前擬全面禁養

金正恩抵達海參崴！俄防長蕭依古陪同視察超音速飛彈　登反潛護衛艦

日天婦羅名店誤端「稀釋漂白水」給顧客喝！　她食道灼傷痛苦掙扎

美聯合航空疑「客艙失壓」返航！　8分鐘內急降8534公尺

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

開箱高雄WE GO歡唱！400坪華麗內裝搶先看　還找郭主義當廚藝總監

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

利比亞外海浮現「數百具遺體」！洪水強襲90分鐘　整個市區被沖走

南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」血濺窗門　鄰居嘆難以置信

澀谷109百貨「濃煙狂竄」！疑配電盤漏電起火　出動24輛消防車

烏克蘭「奪回東部1村莊」　有望突破巴赫穆特戰線

美國大型惡霸犬再奪人命　英國年底前擬全面禁養

金正恩抵達海參崴！俄防長蕭依古陪同視察超音速飛彈　登反潛護衛艦

日天婦羅名店誤端「稀釋漂白水」給顧客喝！　她食道灼傷痛苦掙扎

美聯合航空疑「客艙失壓」返航！　8分鐘內急降8534公尺

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

私密處會癢「內褲要穿這2種」！　醫再推1大絕招：暫時解放

親戚帶小孩來訪「公仔突消失」！媽一聽卻喊：多少錢我補給你

直擊／玉澤演昨晚真去慢跑！「人肉快遞」給粉絲禮物　全場暴動了

玉澤演看得懂繁體字！聽到粉絲心願　大長腿跳下台「抱著她搖晃」

戴眼鏡「卡卡的」　喬楚瑜不再當眼鏡俠！

鬼門關後6生肖轉運了！2類人「頭彩偏財運」旺炸　屬雞小心3件事

台銀跨聯盟奪開門紅　明戰UBA三連霸政大沒特別壓力

蘇智傑下半季首轟出爐！　統一獅7比0擊敗味全龍

中秋將屆！中科扶輪社送暖　捐助物資瑪利亞、家扶

男友喊「戴套不算做愛」：每次都瞎忙一場！　妹子聽完傻眼

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

日天婦羅名店誤將「稀釋漂白水」給顧客喝！

摩洛哥老師痛喊：全班32個孩子都沒了

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

利比亞外海浮現「數百具遺體」

抖音被重罰「117億元」！

妻被爆與馬斯克有染　谷歌創辦人布林離婚

明星教練伸魔爪　15歲選手一天被性侵3次

以為只是小感冒　14歲男送醫手腳全被截肢

洗澡時順便尿尿！醫警告「恐有失禁風險」

更多熱門

相關新聞

謝佩芬問馬斯克：要不放棄美國籍改拿中國護照

謝佩芬問馬斯克：要不放棄美國籍改拿中國護照

特斯拉執行長馬斯克接受「All-in Podcast」專訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題。對此，民進黨立委參選人謝佩芬15日表示，馬斯克為了賣車，放棄言論自由，甚至被國會調查「偷關星鏈」阻止烏克蘭反擊，既然這樣，要不要乾脆放棄美國國籍，改拿中國護照？

馬斯克稱台灣屬中國　外交部反擊

馬斯克稱台灣屬中國　外交部反擊

陸多地對特斯拉「存在戒心」

陸多地對特斯拉「存在戒心」

馬斯克升格「10寶爸」！首度公開小兒子本名

馬斯克升格「10寶爸」！首度公開小兒子本名

特斯拉還有1大金礦！　估達16兆市值貢獻

特斯拉還有1大金礦！　估達16兆市值貢獻

關鍵字：

馬斯克谷歌布林特斯拉Sergey Brin

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

遊覽車中山高追撞拖板車　司機乘客14人輕傷

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面