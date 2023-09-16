妻子被爆與馬斯克一夜情　谷歌創辦人布林低調離婚

▲谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）與前妻莎娜漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

搜尋引擎谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）今年5月火速與華裔妻子莎娜漢（Nicole Shanahan）辦妥離婚手續，結束3年多的婚姻。有媒體指出，導火線是《華爾街日報》先前曝光的留言，稱莎娜漢與好友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有染。

布林過去曾有一段8年婚姻，後來2015年在瑜珈靜修營結識莎娜漢後，於2018年11月再婚，兩人育有一名女兒。不過，他2021年底向法院提交離婚申請，理由是「雙方有不可彌合的分歧」，但根據協議，兩人將共同扶養4歲女兒。

▲谷歌創辦人佩吉（Larry Page）、布林（Sergey Brin）。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》去年7月曾披露，馬斯克是布林多年好友，還曾感性談到特斯拉在創業初期陷入危機，有賴布林和另一位谷歌創辦人佩奇（Larry Page）資助才得以度過難關。

不過，有知名人士在報導中透露，馬斯克2021年12月與莎娜漢發生一夜情，是壓垮布林婚姻的最後那根稻草。離婚文件上也顯示，布林與妻子是在2021年12月15日開始分居。

▲馬斯克曾貼出與布林（Sergey Brin）在派對上的合照闢謠，澄清跟莎娜漢只是好友。（圖／翻攝自推特）

當時報導曝光後，馬斯克隨即在推特痛斥「一派胡言」，強調自己和布林非常要好，前一晚還曾一起參加派對，更何況在邁阿密活動之前，他只見過莎娜漢兩次，且兩次都有許多共同友人在場，完全沒有一點浪漫或曖昧。

如今布林與莎娜漢離婚，雖曾以孩子未成年為由，希望不對外公開離婚文件，但遭法院駁回。不過，作為婚前協議的一部分，贍養費、律師費及財產歸屬已透過秘密仲裁解決，莎娜漢未提出異議，布林對離婚協議內容也保密到家，讓外界霧裡看花。