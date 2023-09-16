澀谷109百貨「濃煙狂竄」！疑配電盤漏電起火　出動24輛消防車

▲澀谷109於16日發生火災。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都知名百貨公司「澀谷109」16日上午在開業前突然冒出濃濃黑煙，警消到場後，花了1個半小時才成功撲滅火勢，所幸無人受傷。而澀谷109則因這場意外16日暫停營業1天，未來2天也預計停業。

根據《日本新聞網》報導，位在東京都澀谷區的百貨公司「澀谷109」16日上午9時15分向119通報稱，「店內冒出濃煙。」警消獲報後趕往現場，並出動24輛雲梯車與消防車投入滅火作業，直到1個半小時才成功撲滅火勢。

根據消防人員指出，起火點疑似位於地下3樓管理處的管線，初步判斷是配電箱漏電導致管線走火，不過詳細起火原因仍待進一步調查。

由於火災發生當時，正好準備營業，因此警消也在第一時間緊急疏散店內的工作人員與附近的顧客。澀谷109當天原定上午10時開始營業，受到火災影響，16日全面暫停營業。

澀谷109稍早也在官網宣布，受到火災的影響，安全起見，將檢查館內的相關安全設備是否受到影響，因此17日、18日也將繼續暫停營業。