南韓一家五口慘死！屋主「殺妻小後輕生」血濺窗門　鄰居嘆難以置信

▲全羅南道靈巖郡某農村15日下午傳出一家五口陳屍住處的命案，鑑識人員發現住處內有農藥。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道靈巖郡昨日（15）下午傳出命案，一家五口陳屍在住處，大量鮮血噴濺窗戶，其中包括59歲金姓男屋主、屋主妻子，以及3名患有嚴重身心障礙的兒子。經解剖，警方推斷不排除是金男殺害妻子和兒子後輕生，事後金男被爆出不久前曾涉嫌性犯罪，然而這對鄰居而言簡直是晴天霹靂的消息。

根據《韓聯社》，南韓全羅南道靈巖郡靈巖邑農德里某戶住宅傳出命案，鄰居試圖撥打電話聯繫金男的妻子，卻始終沒被接聽，且看到住處門窗濺滿鮮血，在向警方報案後，警方15日下午3時54分，發現金男一家五口陳屍在房間，屍體噴出大量鮮血，住宅血跡遍佈，然而住家大門皆已從內部反鎖，現場並未發現外部人士侵入痕跡。

金男的妻子患有輕度障礙，至於夫妻倆的3名20多歲兒子則患有嚴重的肢體障礙和自閉症。

全南警察廳和靈巖警察署今日（16）表示，從第一次解剖驗屍報告來看，屋主59歲金姓男子疑似輕生而死，警方在住處發現農藥和凶器，之後將透過毒物檢驗，來釐清金男體內殘留成份是否和該瓶農藥相同。

由於案發當時住處大門呈反鎖狀態、且並未發現外部人士侵入的痕跡，因此警方研判可能是金男殺害妻小後自盡，警方將調閱附近監視器畫面、調查鄰居親屬等相關人士，來釐清金男選擇全家同歸於盡的原因。

對於金姓屋主一家五口傳出如此憾事，80多歲的鄰居A某感到相當震驚，他受訪時透露金男生前性格勤奮老實、且對鄰居提出的要求幾乎是有求必應，甚至每天清掃村莊入口的道路，而冬天也是金男負責掃除積雪。

A某表示，金男從小到大都住在這個村莊，主要靠耕田、飼養雞鴨維生，是平凡的農村居民，擅長修理暖氣（熱水器等）的他總是願意幫忙鄰居修理壞掉的農耕機械，將所有責任攬在身上，平常也會到中餐廳拿店家不要的廚餘餵養牲畜，且也會收拾鄰居不要的東西，發揮修理專長，或是直接賣給回收站。

至於金男3名兒子雖然都是重症身心障礙人士，但平常卻鮮少聽到金男主動講起家務事或有任何抱怨。A某透露，過去也經常看到金男開著廂型車，載全家人出去玩，一家五口和樂融融的樣子鄰居們全都看在眼裡。

鄰居B某也證實，金男生前樂於助人，整座村莊對於金男一家人的悲劇感到相當震驚和心痛。

報導指出，由於金男本月4日才涉嫌對另一村莊的女性住戶犯下性犯罪，因此遭到警方立案調查，警方表示，該起性犯罪可能也成為金男決定殺害妻小後輕生的導火線，目前正全力調查事發經過。

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